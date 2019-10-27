Происшествия

ТАССТАССВ Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", - сказал собеседник агентства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Автобус с детьми перевернулся в Карелии

Известия15:38

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС15:05

СМИ сообщили о падении в Карелии автобуса с детьми в кювет

РБК15:21

Автобус с детьми перевернулся в Карелии

Карелинформ15:18

Автобус с 22 пассажирами опрокинулся на трассе в Карелии

ИА Республика15:27

В результате аварии с участием автобуса в Карелии никто не пострадал

Российская газета15:53

Автобус с 23 пассажирами опрокинулся в Карелии

Интерфакс14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:58, Вашингтон
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Российская газета 05:19
Политика

Зеленский прокомментировал свою скандальную беседу с националистами

РЕН ТВ вчера в 12:40
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК 15:46
Армия и оружие

Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником

Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Общество

Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

REGNUM 03:16
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Футбол

«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Чемпионат 14:54
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Экономика

Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники

Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Авто

Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей

Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Армия и оружие

Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».
RT на русском 10:56
Футбол

Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»

RT на русском 11:35
Космос

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Космос

NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
REGNUM вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Космос

Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.
N+1 вчера в 08:12
Авто

Составили топ-5 самых бюджетных автомобилей в России в октябре

Автоновости дня 05:45
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.
Век 24 октября в 11:21
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Наука

Пыль и граффити спасли птиц от столкновений со стеклянными автобусными остановками

N+1 25 октября в 06:33
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Общество

В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены

Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Армия и оружие

Россия потребовала от США доказательств пребывания лидера ИГ в Идлибе

США должны предоставить прямые доказательства пребывания лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади в Идлибе на территории, подконтрольной террористам «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России).
Lenta.ru 13:04
Происшествия

У семьи россиян забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов

В городе Зеленодольск (Республика Татарстан) у семьи Карабаевых забрали девятилетнюю девочку с ДЦП весом 7 килограммов.
Lenta.ru 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное