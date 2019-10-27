Происшествия
ТАССВ Карелии опрокинулся автобус с детьми
"В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", - сказал собеседник агентства. В автобусе находились 16 детей и шесть взрослых.
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с чего всё началось
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", - сказал собеседник агентства.ТАССвчера в 15:05
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Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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Портал Поиск вчера в 09:50
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:25
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ВЕСТИ: Приморье 00:48
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Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
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Финансы
Курс аргентинского песо провалился перед президентскими выборми
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ПРАЙМ 25 октября в 17:04
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
РБК 00:45
Авто
Администрация Волгоградской области пополнит автопарк 11 автомобилями
Исполнительная дирекция региона объявила электронный аукцион на закупку 11 автомобилей для служебного пользования.
Родной город вчера в 04:07
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Российская газета 00:17
Общество
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Происшествия
В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого
Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого.
РБК 00:30
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
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Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 26 октября в 03:41
Экономика
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Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Футбол
Митроглу выбил зубы соотечественнику в матче чемпионата Нидерландов
В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ греческий защитник «АЗ Алкмар» Пантелис Хацидиакос лишился двух зубов.
Чемпионат вчера в 17:04
Кино
Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»
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Общество
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Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Музыка
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Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 26 октября в 04:00
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Меладзе отреагировал на скандал вокруг Гагариной и Кормухиной
Вечерняя Москва вчера в 15:36
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23