Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Инцидент произошел в районе поселка Метчелица на автодороге А-133. Водитель автобуса не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет. В автобусе находились 16 детей и шесть взрослых, никто не пострадал.

Автобус с детьми перевернулся в Карелии

Политика Посол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД Российский посол в США Анатолий Антонов назвал главной опасностью прекращения действия ДРСМД возможное появление данных ракет на территории Европы, передает РИА "Новости".

Происшествия Впавший в Турции в кому россиянин умер в самолете Житель Сыктвкара, перенесший инсульт во время отдыха на курорте в турецкой Алании, умер на борту самолета Центра медицины катастроф, который должен был доставить его в родной Сыктывкар.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Политика Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.

Политика Захарова обвинила украинских националистов в блокировании «Минска-2» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы основателя батальона "Азов" Андрея Билецкого ввести войска в Донбасс в случае разведения сил, связала невыполнение украинской стороной Минских договоренностей с позицией националистов Украины.

Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.