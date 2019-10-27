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Инцидент произошел в районе поселка Метчелица на автодороге А-133. Водитель автобуса не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет. В автобусе находились 16 детей и шесть взрослых, никто не пострадал.
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с чего всё началось

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", - сказал собеседник агентства.
ТАСС15:05

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Интерфакс14:52

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В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС15:05

В результате аварии с участием автобуса в Карелии никто не пострадал

Российская газета15:53

Автобус с 22 пассажирами опрокинулся на трассе в Карелии

ИА Республика15:27
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