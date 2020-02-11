Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети "ВКонтакте".
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В Карелии пенсионер подарил депутатам два рулона туалетной бумаги за надбавку в 21 рубль

Газета.Ru04:33

В Карелии пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу за нищенскую надбавку в 21 рубль

Daily00:24

Пенсионер в Карелии подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль

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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

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В Карелии пенсионер потратил всю прибавку к пенсии на туалетную бумагу и подарил ее депутатам

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В Карелии пенсионер «отблагодарил» депутатов туалетной бумагой за мизерную прибавку

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На заседании парламента ветеран вручил депутатам туалетную бумагу

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