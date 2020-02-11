В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети "ВКонтакте".

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

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Происшествия В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.

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Футбол В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.

Политика Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.

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Общество Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.

Гаджеты Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".