Общество
РИА НовостиВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети "ВКонтакте".
Читать в источнике
Оценить568
Подробнее о событии
Показать все источники
В Карелии пенсионер «отблагодарил» депутатов туалетной бумагой за мизерную прибавку
Московский Комсомолец04:21
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Политика
В Кремле рассказали, кто назначен куратором по Украине
Помощник президента Украины Андрей Ярмак сообщил о том, что провел встречу бывшим заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком.
Шоу-бизнес
Организаторы назвали официальную причину отмены концертов Наргиз
Как сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия, концерты Наргиз были отменены в Ростове и Краснодаре по «техническим причинам».
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Политика
Трамп заявил, что США могут создать самые мощные ядерные силы в мире
Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Происшествия
Тела детей, погибших в Таиланде, доставят на родину через 10 дней
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Политика
Депутаты дали спикеру гордумы Екатеринбурга «диктаторские» полномочия
Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли поправки к своему регламенту, существенно расширив права спикера думы.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Армия и оружие
Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Культура
Билли Айлиш спела «Yesterday» и стала мемом на «Оскаре»
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Авто
Hyundai показал обновлённый Solaris
Компания Hyundai обнародовала фотографии обновлённого седана Solaris, подкрепив их некоторой информации о будущей новинке.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Стоит отметить, что в Петербурге ЕНВД имеет множество преимуществ перед другими налоговыми режимами.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Гаджеты
Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual
Компания Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual, который стал улучшенной модификацией модели Redmi 8A.
Происшествия
В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ
В Перми не обнаружили врача-анестезиолога, якобы отключавшего ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Общество
Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги
В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Гаджеты
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".
Авто
В марте могут закончиться госсредства на льготное автокредитование
Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства.
Общество
Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.