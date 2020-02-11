Общество
РИА НовостиВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети "ВКонтакте".
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Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Авто
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
Политика
Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Кино
Появилось первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты»
В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты».
Происшествия
Виновника ДТП на Фурманова потребовали посадить в тюрьму на 11 лет
Армия и оружие
Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии
Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО).
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Футбол
Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»
22-летний защитник "Спартака" Николай Рассказов вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся на старте текущего сезона.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» прибудет в Приморье в марте
Прибытие космодрома "Морской старт" из США на Славянский СРЗ ожидается в начале марта.
Политика
Зеленский заявил о понимании Путиным необходимости закончить войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе нормандского саммита в Париже.
Армия и оружие
Главы Минобороны НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты
Министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты.
Экономика
Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов
Ежегодно две компании, зарегистрированные в России, но наполовину принадлежащие структурам из Белоруссии, получают бесплатные квоты на вылов рыбы в водах Балтийского и Баренцева морей.
Энергетика
Болгария попросила у России скидку на газ
Болгария с начала 2020 года начала получать газ из «Турецкого потока» — газопровода, который протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы.
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Общество
Коронавирус впервые выявлен в Африке
В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке.
Кино
Warner Bros. сменила название «Хищных птиц» после слабого старта
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Общество
Счетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области
Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.
Здоровье
В Екатеринбурге уже сотни жителей проверены на коронавирус
Как пояснил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, в целом ситуация спокойная, жители города просто должны соблюдать элементарные правила по профилактике острых респираторных заболеваний, так как большинство граждан в данный период времени заболевают именно ОРВИ и гриппом.
Политика
СМИ узнали об отставке главы офиса президента Украины Богдана
Зеленский назвал условие отставки Богдана Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что из офиса Богдана выносят вещи, пишет Life.ru.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Футбол
Клинсманн покинул «Герту», которую возглавил 2,5 месяца назад
Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской "Герты", которую возглавил в ноябре 2019 года.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.