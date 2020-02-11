Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети "ВКонтакте".
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В заксобрании Карелии объяснили надбавку к ветеранским выплатам в 21 рубль

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Пенсионер в Карелии подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:58, Ашберн
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