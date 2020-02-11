Общество
РИА НовостиВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети "ВКонтакте".
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Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Энергетика
Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти
Как констатировали в Минэнерго США, в октябре Россия вышла на второе место среди импортеров нефти, поставив 20,9 миллиона баррелей и обойдя Мексику с Саудовской Аравией.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Футбол
Чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд госпитализирован, сообщает РИА "Новости".
Авто
Kia показал официальные изображения нового Kia Sorento
Мировой дебют Kia Sorento четвертого поколения, как сообщает издание "Новые автомобили", пройдет 17 февраля текущего года.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Киберспорт
Virtus.pro победила Gambit на отборе на мейджор
Virtus.pro победила Gambit на групповом этапе СНГ-квалификации на ESL One Los Angeles.
Авто
Kia выпустит новый компактвэн на основе кроссовера Kia Seltos
Основой для новинки выступит популярный кроссовер Kia Seltos, который передаст некоторые детали кузова.
Общество
Таиланд отказался принять круизный лайнер, который приплыл из Гонконга
Власти Таиланда не разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Лаем Чабанг недалеко от Бангкока из-за опасений, что люди на борту могут быть заражены коронавирусом.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Политика
Аэроэкспресс соединит аэропорт Симферополя с Севастополем
Здоровье
С 13 февраля в Липецке начинается карантин по гриппу и ОРВИ
Главный государственный врач Липецкой области Владимира Бондарев подписал постановление о введение особых мер по купированию гриппа и ОРВИ.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года.
Общество
Airbus представила модель самолета со смешанным крылом
Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
Общество
Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.