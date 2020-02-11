В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети "ВКонтакте".

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

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Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

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Технологии Samsung объяснил блокировку телевизоров Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.

Общество Таиланд отказался принять круизный лайнер, который приплыл из Гонконга Власти Таиланда не разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Лаем Чабанг недалеко от Бангкока из-за опасений, что люди на борту могут быть заражены коронавирусом.

Общество Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.

Общество Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.