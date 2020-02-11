Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

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Гаджеты Honor распродает популярные смартфоны со скидками до 8 тысяч рублей Дочерняя компания китайского гиганта Huawei, а именно бренд Honor объявил о начале новой акции, в рамках которой популярные смартфоны продаются со скидками до восьми тысяч рублей.

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