Общество

Газета.RuГазета.RuВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Ветерану из Карелии прибавили к пенсии 21 рубль. На них он сделал необычный подарок депутатам

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