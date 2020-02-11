Общество
Газета.RuВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Читать в источнике
Оценить2249
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина
Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи».
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Экономика
Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов
Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Происшествия
Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Происшествия
Бывший полицейский проснулся в доме с мертвой проституткой
32-летний бывший сотрудник полиции проснулся в одном доме с проституткой. Накануне пара весело проводила время.
Шоу-бизнес
Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина в обтягивающем платье
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова снялась в синем обтягивающем платье в новом клипе музыканта Леонида Агутина.
Гаджеты
Honor распродает популярные смартфоны со скидками до 8 тысяч рублей
Дочерняя компания китайского гиганта Huawei, а именно бренд Honor объявил о начале новой акции, в рамках которой популярные смартфоны продаются со скидками до восьми тысяч рублей.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
Общество
Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
Футбол
«ПСЖ» победил «Лион» в чемпионате Франции по футболу
"Пари Сен-Жермен" победил "Лион" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 4:2.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
Трейлер уже собрал множество просмотров в сети. Как сообщает ToDay News Ufa, широкоформатная лента выйдет в прокат в этом году.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
Футбол
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о просмотре в «Порту»
Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич рассказал, как прошел его просмотр в португальском клубе "Порту".
Шоу-бизнес
Александр Петров со сцены признался в любви Стасе Милославской
Никогда не говорил такого со сцены.
Технологии
В IBM назвали основные проблемы в кибербезопасности
Компания IBM составила ежегодный индекс киберугроз IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020 для оценки изменения работы хакеров за последние годы.