Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

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