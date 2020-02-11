Общество

Газета.RuГазета.RuВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

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