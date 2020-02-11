Общество
Газета.RuВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Происшествия
Бывшим полицейским назначили длительные сроки
Происшествия
Подозреваемый в серии изнасилований мужчина задержан в Москве
Мужчина задержан в Москве по подозрению в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Москве.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Авто
В России отзывают Renault Logan и Sandero
В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
Политика
Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление в НАТО
Депутаты парламента Северной Македонии ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщил во вторник, 11 февраля, глава партии «Социал-демократический союз Македонии» Зоран Заев.
Футбол
Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Польше группу людей избили за русскую речь
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»
«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Общество
Слесарь Панкратов объяснил «гонения» на Водонаеву
Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Футбол
Семин ответил на слухи о решении «Локомотива» не продлевать контракт
Ранее издание Metaratings сообщило, что совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным.
Политика
В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Гаджеты
В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20
На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Технологии
Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета»
Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала фанатам, что «занималась волосиками»
Одни сочли имидж звезды удачным, другие потребовали вернуть длинные локоны. В кадре 34-летняя Бузова появилась с удлиненным каре.
Политика
Украина не станет назначать посла в России
Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ.
Фигурное катание
Константинова провела тренировку в Академии Плющенко
Российская фигуристка Станислава Константинова провела тренировку на льду Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РИА "Новости".
Политика
Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Политика
Захарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД
В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие.
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров России
Лидеры российского пивного рынка «Балтика» (Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes заявили о выходе из состава Союза российских пивоваров (СРП).
Происшествия
Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро
Культура
Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.