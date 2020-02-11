Общество
Газета.RuВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Общество
Как велось расследование дела «Сети»
Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Армия и оружие
Турция снова нанесла удар по сирийской армии
Турецкие силы снова нанесли удар по сирийской армии. По информации Twitter-аккаунта агентства Anadolu, «нейтрализован» 51 солдат.
Наука
Установлена связь между уровнем мужского гормона и раком
Утверждается, что повышенный уровень мужского гормона способствует развитию опухолей молочной и предстательной желез.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Экономика
Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене
Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
Политика
Две трети американцев верят в переизбрание Трампа
Около 66% американцев верят, что Дональд Трамп останется президентом на второй срок.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Происшествия
В Москве пранкера арестовали за имитацию в метро приступа коронавируса
Общество
Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»
В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
Гаджеты
В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20
На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.
Экономика
До сорока тыс. рублей: новые штрафы ГИБДД поражают размерами
Максимальный штраф за превышение скоростного режима на 60 км/час вырастет с 2,3 до 5 тыс. рублей.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Армия и оружие
Норвежская разведка назвала наибольшей угрозой Россию и Китай
Наибольшую угрозу для Норвегии представляют Россия и Китай.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Авто
Первые кроссоверы Geely Coolray добрались в Россию
Китайская компания Geely объявила о поступлении первых экземпляров кроссовера Coolray к российским дилерам.
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 8%
В январе 2020 года на российском рынке было продано 366,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем год назад.
Культура
Зрители Первого канала раскритиковали новое шоу Собчак и Гордона
Вечером 10 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», однако зрители разгромили передачу в соцсетях, поскольку посчитали, что в ней отсутствует новизна формата.