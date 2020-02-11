Общество
Газета.RuВ Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Футбол
Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Финансы
Обещания Путина будут профинансированы за счет продажи Сбербанка правительству
Балансовую стоимость пакета в 2018 г. ЦБ оценивал всего в 72,9 млрд руб. Котировки Сбербанка ускорили рост после новости о выкупе его акций бюджетом, но всего за день акции прибавили 0,89%.
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Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
Общество
Airbus представила модель самолета со смешанным крылом
Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
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Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет
В 2009 году Рафаэль Коулмэн снялся в фильме «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет».
Общество
Многодетные семьи могут получить соцпомощь независимо от дохода
Проект закона, согласно которому многодетные семьи получат право заключать социальные контракты на государственную помощь вне зависимости от их дохода, предложили российские парламентарии.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Здоровье
Российских врачей научили распознавать коронавирус
Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Общество
СК проверит, как в Самаре онкобольную гоняли за одной таблеткой в день
Пациенты борются с раком и системой В Самаре следователи начали проверку после публикаций о том, что больная раком пациентка была вынуждена каждый день приходить в онкоцентр, чтобы получить на руки одну таблетку препарата, необходимого для лечения.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Наука
Биологи научились вычислять возраст человека по его кожным микробам
Американские молекулярные биологи разработали алгоритм, способный вычислить возраст человека с точностью примерно в три-четыре года по образцам микрофлоры его кожи.
Космос
Обсерватория CHEOPS прислала первую фотографию
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Автоспорт
«Феррари» представила болид на сезон-2020
Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Футбол
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий
Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
Общество
В России резко снизилось число приговоров за наркотики и экстремизм
По информации председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, в прошлом году в России значительно уменьшилось число приговоров за наркотики и экстремизм.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.