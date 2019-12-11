Экономика
РИА НовостиВ Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
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Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Владимир Путин сообщил, что времени для того, чтобы изменить установленный порядок вещей, а именно сделать 31 декабря выходным днем, крайне мало.
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком. Он один из организаторов терактов в московском метро.
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Музыка
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
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Налоговая служба банкротит ФК «Тамбов»
Фискальная структура подала в Арбитражный суд Тамбовской области иск о признании ФК "Тамбов" банкротом.
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Песков рассказал, смотрел ли Путин сериал «Слуга народа» с Зеленским
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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, на презентации своей книги «Близость» рассказала о желании усыновить темнокожего ребенка во время поездки по Африке.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Футбол
«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Политика
Кремль отказался считать решенным газовый спор с Украиной
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали газовый вопрос на переговорах в Париже, но на окончательные договоренности выйти пока не удалось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Политика
Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»
Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.
Политика
Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
Музыка
Журнал Time назвал артиста года
Американский журнал Time назвал главного артиста 2019 года.
Армия и оружие
Турция не исключила закрытия базы Инджирлик для США
Турция пообещала рассмотреть вопрос о закрытии для США авиабазы Инджирлик в случае, если Вашингтон введёт против Анкары санкции за покупку российских систем ПВО C-400.
Политика
Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов
Владимир Путин призвал глав российских регионов и муниципальных властей уделять самое пристальное внимание просьбам ветеранов Великой Отечественной войны.
Политика
Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду
Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландиии.
Общество
Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса
Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Происшествия
Предполагаемого убийцу девушек на Уктусе отправили в СИЗО
Армия и оружие
В России снимут документальный сериал о Великой Отечественной войне
Министерство обороны РФ планирует снять документальный сериал о Великой Отечественной войне на основе рассекреченных в последние годы архивных данных.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.