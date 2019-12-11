Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Парфенчиков предлагает урезать прожиточный минимум пенсионеров

Петрозаводск говоритвчера в 07:05

Прожиточный минимум пенсионера урежут в Карелии на 4 рубля

Столица на Онеговчера в 05:33

Прожиточный минимум карельский пенсионеров сократят на 4 рубля

Карелинформ00:57

В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

РИА Новости09:50

В российском регионе предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионера

Lenta.ru10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем

Владимир Путин сообщил, что времени для того, чтобы изменить установленный порядок вещей, а именно сделать 31 декабря выходным днем, крайне мало.
News-24.ru 09:53
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком. Он один из организаторов терактов в московском метро.
Русская Планета вчера в 03:14
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru вчера в 09:56
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Музыка

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Discover24 01:46
Происшествия

Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

Ведомости 10:29
Футбол

Налоговая служба банкротит ФК «Тамбов»

Фискальная структура подала в Арбитражный суд Тамбовской области иск о признании ФК "Тамбов" банкротом.
Московский Комсомолец Тамбов вчера в 14:49
Политика

Песков рассказал, смотрел ли Путин сериал «Слуга народа» с Зеленским

БИЗНЕС Online 04:53
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Жена Семака рассказала о реакции в «Зените» на желание усыновить темнокожего

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, на презентации своей книги «Близость» рассказала о желании усыновить темнокожего ребенка во время поездки по Африке.
МР7.ру 10:11
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия 07:25
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Футбол

«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Чемпионат вчера в 12:13
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Кремль отказался считать решенным газовый спор с Украиной

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали газовый вопрос на переговорах в Париже, но на окончательные договоренности выйти пока не удалось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:45
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
Политика

Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
REGNUM 09:04
Музыка

Журнал Time назвал артиста года

Американский журнал Time назвал главного артиста 2019 года.
News.ru 08:47
Армия и оружие

Турция не исключила закрытия базы Инджирлик для США

Турция пообещала рассмотреть вопрос о закрытии для США авиабазы Инджирлик в случае, если Вашингтон введёт против Анкары санкции за покупку российских систем ПВО C-400.
RT на русском 10:15
Политика

Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

Владимир Путин призвал глав российских регионов и муниципальных властей уделять самое пристальное внимание просьбам ветеранов Великой Отечественной войны.
РИА Новости 09:08
Политика

Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду

Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Политическая Экспертиза 01:54
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт вчера в 08:05
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландиии.
ГЛАС.RU 08:45
Общество

Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса

Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
ForPost 10:23
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 07:31
Происшествия

Предполагаемого убийцу девушек на Уктусе отправили в СИЗО

Екатеринбург в интернете 04:46
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Армия и оружие

В России снимут документальный сериал о Великой Отечественной войне

Министерство обороны РФ планирует снять документальный сериал о Великой Отечественной войне на основе рассекреченных в последние годы архивных данных.
ТАСС 09:42
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Республика Карелия
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное