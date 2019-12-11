Экономика
РИА НовостиВ Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
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25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
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В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя
В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
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Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года
Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
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Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
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Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что актриса навсегда останется парализованной.
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Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
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ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
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Санкции, введённые США в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян.
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Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь
К бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, находящемуся на голодовке, применяются меры интенсивной терапии, не включающие в себя принудительное питание, сообщает пресс-бюро ФСИН.
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
В консорциум войдут «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС объявили о намерении создать совместное предприятие, которое займется подготовкой к запуску в России связи поколения 5G.
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Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
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«Транснефть» отказала Белоруссии в пересмотре тарифов на транзит нефти
Компания «Транснефть» не намерена менять тарифы на перекачку нефти в 2020 году, однако власти Белоруссии обратились к ним с просьбой пересмотреть эти ставки и получили отказ.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на слухи о женитьбе
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
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Рождению планет помогло статическое электричество
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В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Футбол
Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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В Турции заявили, что санкции США из-за С-400 не изменят планы страны
Обсуждение в конгрессе США санкций против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400 не повлияет на планы Анкары, она продолжит установку этих систем, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Политика
Путин поднял тост за родину и героев России
Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю Дня героев России, поднял тост за страну и ее героев.