Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Парфенчиков предлагает урезать прожиточный минимум пенсионеров

Петрозаводск говоритвчера в 07:05

Прожиточный минимум пенсионера урежут в Карелии на 4 рубля

Столица на Онеговчера в 05:33

Прожиточный минимум карельских пенсионеров сократят на 4 рубля

Карелинформ00:57

В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

РИА Новости09:50

В российском регионе предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионера

Lenta.ru10:20

Прожиточный минимум под ударом: У карельских пенсионеров хотят отобрать по четыре рубля

Царьград11:31

Власти Карелии задумались об уменьшении прожиточного минимума для пенсионеров

Газета Кемерова11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 10:32
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
Газета.Ru 05:31
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия 08:20
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе

Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что актриса навсегда останется парализованной.
Российская газета 10:30
Спорт

Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
Metaratings 07:53
Политика

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Ведомости 12:07
Политика

Помпео: антироссийские санкции не направлены против россиян

Санкции, введённые США в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян.
News.ru 13:04
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 10:06
Здоровье

Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь

К бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, находящемуся на голодовке, применяются меры интенсивной терапии, не включающие в себя принудительное питание, сообщает пресс-бюро ФСИН.
РИА Новости 09:22
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

В консорциум войдут «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС объявили о намерении создать совместное предприятие, которое займется подготовкой к запуску в России связи поколения 5G.
Коммерсантъ 11:59
Кино

Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru вчера в 09:52
Энергетика

«Транснефть» отказала Белоруссии в пересмотре тарифов на транзит нефти

Компания «Транснефть» не намерена менять тарифы на перекачку нефти в 2020 году, однако власти Белоруссии обратились к ним с просьбой пересмотреть эти ставки и получили отказ.
Известия 08:26
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Российская газета вчера в 02:59
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Газета.Ru 07:54
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о женитьбе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.
Газета.Ru 10:55
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
Наука

Рождению планет помогло статическое электричество

МедиаПоток вчера в 12:15
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру 09:43
Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
РИА Новости 12:23
Происшествия

Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида

Взгляд.ру вчера в 08:34
Политика

В Турции заявили, что санкции США из-за С-400 не изменят планы страны

Обсуждение в конгрессе США санкций против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400 не повлияет на планы Анкары, она продолжит установку этих систем, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 12:36
Фигурное катание

Стал известен характер травмы Загитовой в финале Гран-при

Lenta.ru 11:48
Политика

Путин поднял тост за родину и героев России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю Дня героев России, поднял тост за страну и ее героев.
ТАСС 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Республика Карелия
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное