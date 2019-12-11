Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
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