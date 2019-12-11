Экономика
РИА НовостиВ Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
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Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США
«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли
Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Гаджеты
Колеса для компьютера Mac Pro от Apple стоят 400 долларов
Минимальный вариант компьютера Apple Mac Pro оценили в 6 тыс. долларов, данный ПК имеет 256 ГБ памяти.
Происшествия
Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже
Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Энергетика
Очистка «Дружбы» от загрязнённой нефти затянется на 2020 год
Очистка польской системы передачи нефти от загрязнённого топлива, поступившего из России, растянется ещё на год.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии, Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Общество
Экологи пожаловались на «Северный поток-2»
Представители Польской экологической организации (ПЭО) направили жалобу на решение Дании, которая разрешила прокладку газопровода «Северный поток-2» по своей территории.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин старается, чтобы дочь не чувствовала себя сиротой
Как рассказал Евгений Алдонин, со своей стороны он старается сделать всё, чтобы обеспечить свою дочь достаточным вниманием и заботой.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Общество
Google раскрыл самые популярные запросы россиян в 2019 году
Google рассказал о самых популярных поисковых запросах российских пользователей за 2019 год.
Политика
Путин поднял тост за родину и героев России
Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю Дня героев России, поднял тост за страну и ее героев.
Футбол
Гендиректор «Зенита»: если в РПЛ нет конкуренции, на уровне клубов Европы трудно
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что из-за отсутствия конкуренции в чемпионате страны команде трудно успешно выступать в Европе.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Технологии
Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором
Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».