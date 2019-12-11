Экономика
РИА НовостиВ Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
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Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Кино
Звезда «Джуманджи» объявил о готовности уйти из кино
Популярный голливудский комик Джек Блэк объявил о готовности покинуть большой кинематограф после выхода нового фильма.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
Экономика
Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
Политика
Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку
Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
Политика
Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Армия и оружие
Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии
На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
Авто
Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке
Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Транспорт
Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю
Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Политика
Жалоба по «Северному потоку - 2» на разрешение Дании поступила от польских экологов
Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм поступила от Польской экологической организации (ПЭО).
Технологии
Dr.Web нашел в Google Play вирусы-шпионы
Dr.Web рассказал о новых угрозах, которые удалось выявить в Google Play.
Наука
Бабушки оказались важны для выживания косаток
Ученые отмечают, что в этом случае полезность бабушек связана с тем, что обширный опыт этих пожилых самок помогал их потомкам быстрее находить косяки лосося-чавычи, основного источника пищи для косаток.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО
Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.
Авто
Skoda показала в России новый Rapid
11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
Политика
Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России
Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.
Культура
Зеленский обогнал Заворотнюк в топе запросов Google среди украинцев
Общество
Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Общество