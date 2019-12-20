Происшествия

ТАССТАССВ Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

В аэропорту и министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии от комментариев отказались, ссылаясь на проверку полиции. По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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