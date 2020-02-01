Общество

Газета.RuГазета.RuВ Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.
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1 февраля в Республиканскую инфекционную больницу госпитализирован студент Петрозаводской консерватории, вернувшийся из Китая, написал в соцсети
 министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
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В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

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