с чего всё началось

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

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