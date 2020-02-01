Общество
Газета.RuВ Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.
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с чего всё началось
1 февраля в Республиканскую инфекционную больницу госпитализирован студент Петрозаводской консерватории, вернувшийся из Китая, написал в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.АиФ Карелия06:06
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