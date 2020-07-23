Коронавирус
ИзвестияВ Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. По России за прошедшие 24 часа выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.
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Глава Карелии поручил ужесточить контроль за соблюдением «масочного» режима
Московский Комсомолец05:25
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Политика
Джонсон ушел от ответа на вопрос о лицензировании RT
Лидер британских лейбористов Кир Стармер предложил премьеру Борису Джонсону изучить вопрос о лицензировании телеканала RT в Великобритании, глава британского кабмина ушел от прямого ответа на это предложение.
РИА Новости вчера в 16:34
Музыка
Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Последний студийный альбом музыкантов вышел в 1982 году. Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен.
Piter.tv 00:48
Авто
Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero в 2021 году
Японская компания Mitsubishi приняла решение прекратить производство популярного внедорожника Pajero.
AutoNews 05:23
Экономика
В Чувашии средняя зарплата в мае превысила 31,9 тыс. рублей
В январе-мае средняя номинальная зарплата в Чувашии составила 30 191,4 рублей, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
REGNUM 05:49
Происшествия
Вандалы повредили памятник «Полуторке» на Дороге жизни в Ленобласти
В поселке Подборовье Ленинградской области вандалы повредили автомобиль-памятник знаменитой "Полуторки", которая в годы Великой Отечественной войны по Дороге жизни перевозила продовольствие и боеприпасы.
Российская газета 06:11
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»
Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия 06:00
Общество
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Здоровье
COVID. В Свердловской области + 249 случаев коронавируса. И это опять второе место по стране
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19.
Глобус (г. Серов) 04:11
Здоровье
Условие для завершения первой волны коронавируса озвучил академик РАН
Первая волна коронавируса может закончиться при условии, если болезнь перенесут 70 или 80 процентов населения, заявил в беседе с «Интерфаксом» завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Live24 вчера в 12:42
Здоровье
Бесплатный отдых в лагерях Калужской области переносится на 2021 год
Владислав Шапша отметил, что некоторые загородные лагеря этим летом все же принимают детей, однако это сложно назвать полноценным отдыхом: в них действуют жесткие санитарные меры, родителям запрещено навещать детей.
Kaluga-poisk.ru 04:53
Происшествия
Мешок с мусором упал на женщину с 12 этажа в Люберцах
«По предварительным данным, 14 июля 2020 года в городе Люберцы на 38-летнюю женщину, выходившую из подъезда строящегося дома, с 12 этажа здания упал мешок со строительным мусором», — сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.
Телеканал 360° 05:49
Космос
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Пекин, 23 июля 2020, 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
REGNUM 02:34
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:03
Политика
В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными
Регионы РФ обладают целым комплексом полномочий, говорить о централизации управления в стране неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Политика
По 65 тыс. руб. на семью. Россияне уже получают пособие от государства
Ряд российских граждан уже получают ежемесячное пособие в размере 65 тыс. руб. на семью.
Konkurent.ru 06:06
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
Спорт
Иванова вспомнила, сколько раз ошибалась на бревне Команечи на Олимпиаде в Москве
RT на русском 21 июля в 08:10
Кино
IMAX отчитался об огромных убытках в Китае
Китайское подразделение компании IMAX отчиталось об огромных убытках в первом полугодии 2020 года.
Kinonews.ru 06:01
Футбол
Лэмпард считает, что Пулишич может стать важным игроком «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда могла спасти игру против «Ливерпуля» в 37-м туре чемпионата Англии (3:5). Также он оценил игру Кристиана Пулишича, который вышел на замени и отметился голом и голевой передачей.
Спорт-Экспресс вчера в 23:06
Общество
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
Политика
МИД РФ прокомментировал попытки искажения истории странами Прибалтики
Власти Латвии, Эстонии и Литвы продолжают свои попытки исказить события о вхождении своих стран в состав СССР в 1950 году, используя это для выдвижения разных претензий к России.
Известия вчера в 15:51
Политика
Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации
Мэр Портленда (США, штат Орегон) Тэд Виллер пострадал от слезоточивого газа во время участия в протестной акции против введения в город подразделений федеральных правоохранительных органов.
ТАСС 05:20
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Общество
Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства
По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование.
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес
Бритни Спирс подала тайный сигнал о помощи через селфи
Через несколько часов исполнительница выложила практически такое же фото, оставив под снимком подпись в виде желтых шляпок.
Слово и Дело вчера в 02:20
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33