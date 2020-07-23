Коронавирус
ИзвестияВ Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. По России за прошедшие 24 часа выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.
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Глава Карелии поручил ужесточить контроль за соблюдением «масочного» режима
Московский Комсомолец05:25
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Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Шоу-бизнес
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
52-летняя актриса Алика Смехова, отдыхающая на черноморском побережье, активно делится с подписчиками своего Instagram фотографиями из отпуска.
НТВ 02:01
Спорт
Выживший после удара молнии футболист подписал новый контракт
Выживший после удара молнии футболист клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский подписал новый контракт.
РЕН ТВ 21 июля в 09:15
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Футбол
Джеймс Милнер: «Впервые я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали „МЮ“. Гребаные придурки»
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер резко высказался в адрес «Манчестер Юнайтед» после вручения кубка за победу в чемпионате Англии.
Sports.ru 06:58
Общество
Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
Ведомости 06:04
Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Политика
Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора Олега Димова
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил от занимаемой должности вице-губернатора по внутренней политике, министра региональной и информационной политике Олега Димова.
Prooren.ru 06:49
Авто
Обновленный Mercedes-Benz S-Class запечатлели без камуфляжа
В ходе тестовых испытаний обнаружен обновленный роскошный седан Mercedes-Benz S-Class, лишившийся большинства камуфляжа.
Rusargument 01:46
Происшествия
Глава исполкома Тукаевского района РТ подозревается в мошенничестве
Глава исполкома Тукаевского района Татарстана подозревается в мошенничестве с благоустройством сёл. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Московский Комсомолец 06:00
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Август для россиян может стать "черным".
Уфимские Заметки 01:14
Происшествия
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
RT на русском 04:52
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Здоровье
Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина
Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 01:46
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Общество
Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
Коммерсантъ 05:57
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Наука
В Британии создали неразрезаемый материал для сейфов и замков
Уфимские Заметки 21 июля в 01:43
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28