Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. По России за прошедшие 24 часа выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.
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Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Столица на Онеговчера в 23:40

Глава Карелии поручил ужесточить контроль за соблюдением «масочного» режима

Московский Комсомолец05:25

Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса

Интерфакс03:15

В правительстве Карелии прокомментировали необходимость соблюдения двухнедельного карантина приезжими

Karelia.news05:40

В Карелии ужесточен карантинный режим

АиФ Карелиявчера в 17:07

Парфенчиков несколько ужесточил карантинные меры в Карелии

Петрозаводск говоритвчера в 13:49

Парфенчиков снова изменил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Карелинформвчера в 13:33
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Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

Lenta.ru 06:37
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Политика

Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии

Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
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Шоу-бизнес

52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике

52-летняя актриса Алика Смехова, отдыхающая на черноморском побережье, активно делится с подписчиками своего Instagram фотографиями из отпуска.
НТВ 02:01
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Спорт

Выживший после удара молнии футболист подписал новый контракт

Выживший после удара молнии футболист клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский подписал новый контракт.
РЕН ТВ 21 июля в 09:15
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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Общество

СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

BFM.ru 07:26
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Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Футбол

Джеймс Милнер: «Впервые я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали „МЮ“. Гребаные придурки»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер резко высказался в адрес «Манчестер Юнайтед» после вручения кубка за победу в чемпионате Англии.
Sports.ru 06:58
Фигурное катание

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

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Общество

Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
Ведомости 06:04
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Общество

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
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Общество

Путин по видеосвязи запустил установку по переработке нефти в Москве

РБК 06:10
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Политика

Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора Олега Димова

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил от занимаемой должности вице-губернатора по внутренней политике, министра региональной и информационной политике Олега Димова.
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Авто

Обновленный Mercedes-Benz S-Class запечатлели без камуфляжа

В ходе тестовых испытаний обнаружен обновленный роскошный седан Mercedes-Benz S-Class, лишившийся большинства камуфляжа.
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Происшествия

Глава исполкома Тукаевского района РТ подозревается в мошенничестве

Глава исполкома Тукаевского района Татарстана подозревается в мошенничестве с благоустройством сёл. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Московский Комсомолец 06:00
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Август для россиян может стать "черным".
Уфимские Заметки 01:14
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Происшествия

В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
RT на русском 04:52
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Здоровье

Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина

Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
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Политика

Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
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Общество

Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
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Наука

В Британии создали неразрезаемый материал для сейфов и замков

Уфимские Заметки 21 июля в 01:43
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
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