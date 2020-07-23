Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. По России за прошедшие 24 часа выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса

Интерфакс03:15
Московский Комсомолец

В Карелии снова ограничили число участников массовых мероприятий

Московский Комсомолецвчера в 13:27
Karelia.news

Больничные для работающих пенсионеров Карелии вновь продлены

Karelia.news02:15
Столица на Онего

Работающим пенсионерам в Карелии продлили больничный до 9 августа

Столица на Онего00:25
Петрозаводск говорит

Парфенчиков несколько ужесточил карантинные меры в Карелии

Петрозаводск говоритвчера в 13:49
Карелинформ

Парфенчиков снова изменил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Карелинформвчера в 13:33
АиФ Карелия

Жители Карелии старше 65 лет смогут продлить больничные

АиФ Карелия03:44

Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы» в Сирии

Израиль наращивает авиаудары по иранским силам и их доверенным лицам в Сирии, израильские источники все больше опасаются, что Иран развернет свою зенитную систему Khordad в Сирии журналисты Breaking Defense В Breaking Defense добавили, что Иерусалим попросил Москву урегулировать вопрос с Тегераном.
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы» в Сирии
Piter.tv01:22
22

США обвинили китайских дипломатов в Хьюстоне в недопустимом поведении

Вашингтон, 23 июля 2020, 00:54 — REGNUM Работники генконсульства Китая в американском Хьюстоне (штат Техас) якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом, заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.
REGNUM17:54

Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»

Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости04:39

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
461

Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости03:23
1

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета00:25
57