В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
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За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. По России за прошедшие 24 часа выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.В источнике
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