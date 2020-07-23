В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. По России за прошедшие 24 часа выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.