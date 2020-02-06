Происшествия
Российская газетаМинистр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях подтвердил задержание министра. Он отказался что-либо комментировать по факту обвинений до решения суда. Для продолжения реализации начатых проектов губернатор принял решение об увольнении задержанного министра.
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Названы причина задержания министра Кайдалова и личность второго задержанного
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