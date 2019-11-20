Общество

Общая газета.RUОбщая газета.RUВ Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

В Карском море всплыли две из четырех ниток трубопровода компании «Газпром». Первая нитка подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале всплыла еще в 2018 году, а сейчас стало известно о нарушении проектного положения четвертой нитки.
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В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

Интерфаксвчера в 09:56

У «Газпрома» всплыл газопровод

Lenta.ruвчера в 11:47

В Карском море всплыли две из четырех ниток трубопровода Газпрома

Взгляд.рувчера в 10:21

Нитки подводного трубопровода «Газпрома» неожиданно всплыли на поверхность Карского моря

Znak.comвчера в 12:20

Нитки подводного трубопровода всплыли на поверхность в Карском море

Говорит Москвавчера в 12:44

Две нитки подводного трубопровода «Газпрома», проходящего через Байдарацкую губу на Ямале, вспыли на поверхность

Эхо Москвывчера в 20:11

На Ямале всплыл трубопровод «Газпрома»

URA.Ruвчера в 23:49
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Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

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В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
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США начали поставку сжиженного газа на Украину

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В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
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Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
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Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Российская газета 02:36
Политика

Видео с военным из РФ в Сербии было сделано несколько лет назад

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Происшествия

Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»

В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Российская газета 02:23
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
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National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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Политика

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Экономика

Новые льготы для инвесторов появятся в Москве

Новые льготы для инвесторов могут появиться в столице с 1 января 2020 года.
Вечерняя Москва 00:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости 19 ноября в 21:50
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

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Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины

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Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
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Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

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Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
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Шоу-бизнес

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Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Kleo.ru вчера в 11:20
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