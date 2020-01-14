В испанской провинции Таррагона (Каталония) произошел взрыв с последующим пожаром на нефтехимическом заводе IQOXE, сообщает El Periodico. В результате инцидента один человек погиб и шесть пострадали, сказал министр внутренних дел Каталонии Микель Бух.

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

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