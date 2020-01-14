Происшествия
КоммерсантъВ Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
В испанской провинции Таррагона (Каталония) произошел взрыв с последующим пожаром на нефтехимическом заводе IQOXE, сообщает El Periodico. В результате инцидента один человек погиб и шесть пострадали, сказал министр внутренних дел Каталонии Микель Бух.
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Политика
NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing
Газета The New York Times опубликовала еще одну видеозапись, на которой предположительно запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", по ошибке сбитый над Тегераном.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Энергетика
«Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Нефтяные компании группы «Сафмар» поставят партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии, сообщили «РИА Новости» в холдинге.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Технологии
Спецслужбы США обнаружили критическую уязвимость Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость операционной системы Windows корпорации Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по кибербезопасности АНБ Энн Нойбергер.
Политика
Власти Варшавы отказались праздновать день освобождения города
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Политика
Клинтон предупредила о «вмешательстве» России в выборы в пользу Трампа
Экс-госсекретарь, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посчитала, что Россия вновь может «вмешаться» в американские выборы-2020, поддерживая Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Шоу-бизнес
Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой
Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Шоу-бизнес
Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного
Прохожий в Нью-Йорке дал актеру Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли волшебника Гарри Поттера, пять долларов, приняв его за бездомного.
Политика
США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов
США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Игры
Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры
Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые появился на фото
В Индии Renault тестируют свою новую модель кроссовера, которая должна укрепить позиции французского автопроизводителя на перспективном рынке.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера
Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Армия и оружие
Стратегическое мастерство РФ помогло прекратить огонь в Ливии
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил роль России в урегулировании ситуации в Ливии.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Космос
На орбиту за золотом, и это только начало
На далекую перспективу можно думать об искусственном кольце вокруг Земли, состоящем из производств, лабораторий, жилых помещений, агрокомплексов и прочего – всего, что позволит людям не только посещать орбиту, но и жить там.
Гаджеты
OnePlus представила передовой дисплей для смартфонов
Наиболее прогрессивный дисплей для смартфонов представила на выставке 2020 Screen Technology китайская компания OnePlus, сообщает 13 января портал 3dnews.