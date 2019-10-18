Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Каталонии проходит всеобщая забастовка

В Каталонии проходит всеобщая забастовка. В Барселоне усилено присутствие правоохранительных органов. Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в разных городах.
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