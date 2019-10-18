В Каталонии проходит всеобщая забастовка. В Барселоне усилено присутствие правоохранительных органов. Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в разных городах.

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Общество УФАС доказало наличие «снежного сговора» в Петербурге Управление ФАС по Петербургу признало наличие сговора в действиях шести городских компаний на аукционах по содержанию дорог и очистке их от снега.

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Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда Адвокаты и родственники фигурантов называют дело провокацией: человек, который дал показания против обвиняемых, сам написал устав организации и снял для нее помещение.

Происшествия В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.

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