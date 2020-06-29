Коронавирус
Ореанда-НовостиВ Казахстане хотят ввести жёсткий карантин из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение госкомиссии рассмотреть возможность введения жёсткого карантина в стране, пишет «МК». Такая мера возможна потому, что после ослабления ограничений, которые ввели из-за коронавируса, количество заражений увеличилось в семь раз.
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с чего всё началось
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в кратчайшие сроки внести предложения о введении жесткого карантина в связи с пандемией, сообщается на сайте главы государства.Дождь11:44
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Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:30
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Политика
Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците
Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Политика
Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну
Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Экономика
«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO
«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
Коммерсантъ 15:00
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Интернет
Ещё одна проблема в Windows 10 — постоянные уведомления Защитника
Как оказалось, в ряде случаях появляются многочисленные уведомления Защитника Windows, сообщающего об угрозах даже после полной проверки.
Игромания.ру 13:23
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
Происшествия
Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде
Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Известия 16:57
Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06