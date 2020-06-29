Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ Казахстане хотят ввести жёсткий карантин из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение госкомиссии рассмотреть возможность введения жёсткого карантина в стране, пишет «МК». Такая мера возможна потому, что после ослабления ограничений, которые ввели из-за коронавируса, количество заражений увеличилось в семь раз.
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с чего всё началось
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в кратчайшие сроки внести предложения о введении жесткого карантина в связи с пандемией, сообщается
 на сайте главы государства.
Дождь11:44

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Казахстан вернется к жесткому карантину из-за коронавируса

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Токаев поручил рассмотреть вопрос о введении жесткого карантина из-за коронавируса

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Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

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РИА Новости 11:58
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Политика

Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците

Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
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Экономика

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
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Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
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Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Политика

Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

IrkutskMedia 14:20
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
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Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Экономика

«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO

«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
Коммерсантъ 15:00
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
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Интернет

Ещё одна проблема в Windows 10 — постоянные уведомления Защитника

Как оказалось, в ряде случаях появляются многочисленные уведомления Защитника Windows, сообщающего об угрозах даже после полной проверки.
Игромания.ру 13:23
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
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Происшествия

Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде

Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Известия 16:57
Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 27 июня в 11:29
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
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Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Казахстанский политик
Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
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