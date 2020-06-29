с чего всё началось

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение госкомиссии рассмотреть возможность введения жёсткого карантина в стране, пишет «МК». Такая мера возможна потому, что после ослабления ограничений, которые ввели из-за коронавируса, количество заражений увеличилось в семь раз.

Экономика ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 205

Политика ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. 992

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 77

Экономика «Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO «Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).

Интернет Ещё одна проблема в Windows 10 — постоянные уведомления Защитника Как оказалось, в ряде случаях появляются многочисленные уведомления Защитника Windows, сообщающего об угрозах даже после полной проверки.

Шоу-бизнес Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой. 3

Происшествия Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Технологии МТС запустила голосового помощника «Марвин» Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года. 17

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 392