Происшествия
Национальная служба новостейДень траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы
День общенационального траура объявлен завтра в Казахстане по жертвам авиакатастрофы под Алма-Атой. Постановление подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передаёт RT. Сегодня утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта АЛма-ты в Нурсултан.
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Президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе
Коммерсантъвчера в 02:39
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