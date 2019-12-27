Происшествия

Национальная служба новостейНациональная служба новостейДень траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы

День общенационального траура объявлен завтра в Казахстане по жертвам авиакатастрофы под Алма-Атой. Постановление подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передаёт RT. Сегодня утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта АЛма-ты в Нурсултан.
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Президент Казахстана объявил траур по погибшим при крушении самолета

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Вести.Ru00:38

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Коммерсантъвчера в 02:39

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Интерфаксвчера в 02:11

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RT на русскомвчера в 02:08
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
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REGNUM 00:05
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Происшествия

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Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра

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Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»

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Сообщается, что нападающий "Зальцбурга" Хи-Чхан Хван может продолжить карьеру в чемпионате Англии.23-летним футболистом интересуется "Вулверхэмптон".
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Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
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«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
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