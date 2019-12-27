День общенационального траура объявлен завтра в Казахстане по жертвам авиакатастрофы под Алма-Атой. Постановление подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передаёт RT. Сегодня утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта АЛма-ты в Нурсултан.

День траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы

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