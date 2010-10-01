ЧП случилось накануне в районе аэропорта Алма-Аты. Пассажирский борт авиакомпании Bek Air сразу после взлета пробил ограждение, врезался в строящийся дом и упал. Погибли 12 человек, в том числе командир экипажа, передает телеканал "Россия 24".

В Казахстане наступил день траура по жертвам крушения лайнера Bek Air

Хоккей Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Политика Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.

Авто Составлен рейтинг самых ожидаемых автоновинок 2020 года Китайский кросс-купе Haval F7X, который отличается соотношением цены, качества и опций, возглавил рейтинг наиболее ожидаемых машин на 2020 год.

Экономика Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера» Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».

Экономика Индексы Уолл-стрит обновили рекордные максимумы Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы в очередной раз обновили рекордные максимумы в ходе торговой сессии 27 декабря.

Общество Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.

Кино Скончалась актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон В возрасте 73 лет умерла американская Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме, снятого по мотивам романа Владимира Набокова.

Наука Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы.

Политика Китай потребовал США объясниться по делу Сноудена Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь напомнил, что США до сих пор не дали каких-либо объяснений по делу Сноудена, а также о хищениях секретной информации других стран и различных кибератаках.