Происшествия
Вести.RuВ Казахстане наступил день траура по жертвам крушения лайнера Bek Air
ЧП случилось накануне в районе аэропорта Алма-Аты. Пассажирский борт авиакомпании Bek Air сразу после взлета пробил ограждение, врезался в строящийся дом и упал. Погибли 12 человек, в том числе командир экипажа, передает телеканал "Россия 24".
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Футбол
Микель Артета назвал первую задачу на посту главного тренера «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что одной из его первых задач станет восстановить взаимоотношения между клубом и фанатами.
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Политика
Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
Хоккей
Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Происшествия
Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Единоборства
Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых автоновинок 2020 года
Китайский кросс-купе Haval F7X, который отличается соотношением цены, качества и опций, возглавил рейтинг наиболее ожидаемых машин на 2020 год.
Экономика
Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
Политика
Что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа
Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Экономика
Индексы Уолл-стрит обновили рекордные максимумы
Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы в очередной раз обновили рекордные максимумы в ходе торговой сессии 27 декабря.
Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Общество
Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне
Как передает «РИА Новости», Мутко с рабочим визитом посетил пострадавшие от летнего паводка населенные пункты.
Шоу-бизнес
Телегин не грустит после расставания с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин не грустит после расставания с певицей Пелагеей.
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
Кино
Скончалась актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон
В возрасте 73 лет умерла американская Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме, снятого по мотивам романа Владимира Набокова.
Наука
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы
Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы.
Музыка
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Китай потребовал США объясниться по делу Сноудена
Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь напомнил, что США до сих пор не дали каких-либо объяснений по делу Сноудена, а также о хищениях секретной информации других стран и различных кибератаках.
Происшествия
21-летний хоккеист погиб под Пензой
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Происшествия
«Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин в центре Петербурга
Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины.