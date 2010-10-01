Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Казахстане наступил день траура по жертвам крушения лайнера Bek Air

ЧП случилось накануне в районе аэропорта Алма-Аты. Пассажирский борт авиакомпании Bek Air сразу после взлета пробил ограждение, врезался в строящийся дом и упал. Погибли 12 человек, в том числе командир экипажа, передает телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Казахстане наступил день траура по жертвам крушения лайнера Bek Air

Вести.Ru00:38

В Казахстане отменяют мероприятия и телешоу из-за крушения самолета

РЕН ТВвчера в 18:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Футбол

Микель Артета назвал первую задачу на посту главного тренера «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что одной из его первых задач станет восстановить взаимоотношения между клубом и фанатами.
Bookmaker-ratings.ru 02:42
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Srnsk вчера в 11:05
Политика

Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
РБК 02:58
Хоккей

Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
RT на русском 01:51
Происшествия

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Интерфакс 02:53
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Политика

Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Вести.Ru 03:11
Единоборства

Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Газета.Ru вчера в 21:22
Авто

Составлен рейтинг самых ожидаемых автоновинок 2020 года

Китайский кросс-купе Haval F7X, который отличается соотношением цены, качества и опций, возглавил рейтинг наиболее ожидаемых машин на 2020 год.
ФАН 02:50
Экономика

Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
РБК вчера в 11:05
Политика

Что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа

Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
RT на русском 02:44
Экономика

Индексы Уолл-стрит обновили рекордные максимумы

Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы в очередной раз обновили рекордные максимумы в ходе торговой сессии 27 декабря.
REGNUM вчера в 12:15
Фигурное катание

Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы

РИА Новости 02:17
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне

Как передает «РИА Новости», Мутко с рабочим визитом посетил пострадавшие от летнего паводка населенные пункты.
Известия 01:01
Шоу-бизнес

Телегин не грустит после расставания с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин не грустит после расставания с певицей Пелагеей.
Свободная Пресса вчера в 18:01
Гаджеты

Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
3DNews вчера в 09:19
Спорт

Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»

Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
РИА Новости вчера в 16:15
Кино

Скончалась актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон

В возрасте 73 лет умерла американская Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме, снятого по мотивам романа Владимира Набокова.
Газета.Ru 02:48
Наука

Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы.
Российская газета 25 декабря в 09:11
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

BFM.ru 02:11
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Политика

Китай потребовал США объясниться по делу Сноудена

Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь напомнил, что США до сих пор не дали каких-либо объяснений по делу Сноудена, а также о хищениях секретной информации других стран и различных кибератаках.
RuNews24.ru 26 декабря в 14:11
Происшествия

21-летний хоккеист погиб под Пензой

Газета.Ru вчера в 18:20
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Происшествия

«Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин в центре Петербурга

Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины.
REGNUM 03:26
ещё по теме
Fokker 100
Пассажирский самолёт
Среднемагистральный пассажирский самолёт. Самый большой серийный самолёт нидерландской авиастроительной компании с одноимённым названием.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное