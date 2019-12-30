Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
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Авиакомпания назвала «спутный след» причиной падения самолета в Алма-Ате

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Компания назвала предварительную причину авиакатастрофы под Алма-Атой

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В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Интерфакс03:59

Bek Air назвала след от другого самолета возможной причиной авиакатастрофы в Алматы

Коммерсантъ04:38

Bek Air назвала предварительную причину кренов самолета перед падением

ТАСС03:50
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Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
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Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
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Все, кто был передан Киевом Донецкой народной республике 29 декабря, подвергались пыткам в украинских тюрьмах.
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В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
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«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
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В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
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Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

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Взрыв на заправке в Челябинской области попал на видео

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Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
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В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
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В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка», которые, по данным СМИ, оскорбляли детей.
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Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

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СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
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Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан

Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента в стране положена смертная казнь.
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