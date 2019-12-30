Происшествия
REGNUMВ Bek Air назвали причину крена самолета перед падением
Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
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Общество
Уходящий год стал самым теплым в стране за 100 лет
Политика
В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Шоу-бизнес
После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками
Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда
Кино
Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах
Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос.
Общество
Медведев подписал план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
Документ, в котором отражен план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Футбол
Роналду признан лучшим футболистом года
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Происшествия
В Красноярске работников санатория отстранили за оскорбление детей
В Красноярске сотрудников детского туберкулезного санатория "Пионерская речка" отстранили от работы решением краевого минздрава из-за жалобы родителей.
Политика
РПЦ: Закон о свободе вероисповедания в Черногории поддерживает раскол
В соответствии с новым законом Сербская православная церковь, которая существует на территории Черногории 800 лет, должна перерегистрироваться как неправительственная организация или секта.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Экономика
Опубликован точный размер пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей.
Экономика
Доллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве
По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.
Происшествия
Фигурант дела о дедовщине признал вину, заявил адвокат Шамсутдинова
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в военной части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Политика
Путин и Меркель дали оценку обмену пленными в Донбассе
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Происшествия
Убивавшему людей участковому из Петербурга дали пожизненный срок
Колпинский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Крохина - бывшего участкового, которой вместе с бандой черных риэлторов убивал людей ради квартир.
Шоу-бизнес
Зака Эфрона экстренно госпитализировали во время съемок в джунглях
Заку Эфрону понадобилась немедленная медицинская помощь во время съемок в джунглях Новой Гвинеи.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Политика
Лавров заявил, что СВПД находится под угрозой развала
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана находится под угрозой развала из-за шагов США и непоследовательных действий ЕС, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Происшествия
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
Хоккей
Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею
Печальная статистика Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею (1:3) и изрядно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.