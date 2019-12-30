Происшествия

REGNUMREGNUMВ Bek Air назвали причину крена самолета перед падением

Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
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