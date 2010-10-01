Энергетика
News.ruВ Казахстане не видят оснований для поставок нефти в Белоруссию
Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Отмечается, что для поставок нет правовых оснований в рамках ЕАЭС, поскольку такие взаимоотношения регулируются в рамках двусторонних соглашений.
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с чего всё началось
Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, так как сейчас для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС. Тем не менее соответствующее двустороннее соглашение между странами прорабатывается, сказал журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.ТАССвчера в 10:40
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Договор между Казахстаном и Белоруссией о поставках нефти остается несогласованным
Экономика сегоднявчера в 11:07
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