Энергетика

News.ruNews.ruВ Казахстане не видят оснований для поставок нефти в Белоруссию

Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Отмечается, что для поставок нет правовых оснований в рамках ЕАЭС, поскольку такие взаимоотношения регулируются в рамках двусторонних соглашений.
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В Казахстане заявили об отсутствии оснований для начала поставок нефти в Белоруссию

Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, так как сейчас для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС. Тем не менее соответствующее двустороннее соглашение между странами прорабатывается, сказал журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
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