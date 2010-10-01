Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Отмечается, что для поставок нет правовых оснований в рамках ЕАЭС, поскольку такие взаимоотношения регулируются в рамках двусторонних соглашений.

В Казахстане не видят оснований для поставок нефти в Белоруссию

Здоровье В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.

Происшествия В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Общество В Москве кремировали мужа блогера Диденко Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.

Транспорт «Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.

Политика «Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.

Экономика В России 38 банков попали в группу риска В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.

Хоккей Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".

Экономика Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.

Общество США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях Власти США обвиняют менеджера российской компании в области кибербезопасности Group-IB Никиту Кислицина во взломе социальной сети Formspring, говорится в обвинительном заключении в судебной базе данных.

Происшествия В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус "По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Общество Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.

Авто Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.

Общество Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.

Общество Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).

Политика ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента "Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.