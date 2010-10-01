Энергетика
News.ruВ Казахстане не видят оснований для поставок нефти в Белоруссию
Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Отмечается, что для поставок нет правовых оснований в рамках ЕАЭС, поскольку такие взаимоотношения регулируются в рамках двусторонних соглашений.
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Договор между Казахстаном и Белоруссией о поставках нефти остается несогласованным
Экономика сегоднявчера в 11:07
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Комментарии
Здоровье
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В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
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Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
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В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
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В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Транспорт
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Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
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Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»
Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Общество
США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях
Власти США обвиняют менеджера российской компании в области кибербезопасности Group-IB Никиту Кислицина во взломе социальной сети Formspring, говорится в обвинительном заключении в судебной базе данных.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Общество
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Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
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Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
Кино
Билли Портер заявил, что сыграет «бесполую» Фею-крестную в «Золушке»
Зрителям предстоит увидеть новое творческое прочтение феи-крестной. Роль данного персонажа досталась актеру Билли Портеру.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
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Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Футбол
Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»
Как сообщает Goal.com со ссылкой на RTV Rijnmond, 36-летний ван Перси станет тренером форвардов команды.