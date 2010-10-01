Энергетика

News.ruNews.ruВ Казахстане не видят оснований для поставок нефти в Белоруссию

Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Отмечается, что для поставок нет правовых оснований в рамках ЕАЭС, поскольку такие взаимоотношения регулируются в рамках двусторонних соглашений.
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В Казахстане заявили об отсутствии оснований для начала поставок нефти в Белоруссию

Neftegaz.ru01:53

Казахстан пока не имеет оснований для поставок нефти в Белоруссию

RT на русскомвчера в 10:42

Названа причина отсутствия поставок нефти из Казахстана в Белоруссию

Профильвчера в 13:49

В Казахстане не видят оснований для поставок нефти в Белоруссию

News.ruвчера в 13:01

Договор между Казахстаном и Белоруссией о поставках нефти остается несогласованным

Экономика сегоднявчера в 11:07

Казахстан пока не может поставлять нефть в Белоруссию

Piter.tvвчера в 13:52

В Казахстане заявили об отсутствии оснований для начала поставок нефти в Белоруссию

ТАССвчера в 10:40
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Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия вчера в 04:28
Транспорт

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Политика

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
ТАСС 01:35
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
Футбол

Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»

Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Sport-place вчера в 13:39
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Общество

США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях

Власти США обвиняют менеджера российской компании в области кибербезопасности Group-IB Никиту Кислицина во взломе социальной сети Formspring, говорится в обвинительном заключении в судебной базе данных.
РИА Новости вчера в 21:37
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ вчера в 14:53
Общество

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
РБК 03:05
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс

Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Тарантас Ньюс 03 марта в 03:24
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 04 марта в 19:37
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета вчера в 14:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
РИА Новости 02:51
Кино

Билли Портер заявил, что сыграет «бесполую» Фею-крестную в «Золушке»

Зрителям предстоит увидеть новое творческое прочтение феи-крестной. Роль данного персонажа досталась актеру Билли Портеру.
ToDay News Ufa вчера в 09:02
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru вчера в 06:52
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 09:00
Футбол

Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»

Как сообщает Goal.com со ссылкой на RTV Rijnmond, 36-летний ван Перси станет тренером форвардов команды.
Чемпионат 03:01
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Нурлан Аскарович Ногаев
Казахский политик
Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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