Коронавирус
Lenta.ruВ Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает «Sputnik Казахстан».
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