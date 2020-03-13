Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает «Sputnik Казахстан».

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Происшествия Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Общество «Победа» приостанавливает полеты в Чехию и Словакию Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты в Чехию и Словакию из-за запрета правительств этих стран на выполнение полетов в ряд городов на фоне коронавируса.

Экономика На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

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Происшествия Ректора Воронежского опорного вуза оставили под арестом Воронеж, 13 марта 2020, 13:03 — REGNUM Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО до 28 апреля.

Политика В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.

Общество В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.

Политика Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.