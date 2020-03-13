Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает «Sputnik Казахстан».
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В Казахстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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Казахстан теперь тоже с коронавирусом

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В Казахстане выявлены первые случаи заражения коронавирусом

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Lenta.ru04:56

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RT на русском04:48

В Казахстане зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом

ТАСС05:07
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Премьеру фильма «Мулан» перенесли из-за коронавируса

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Есть новая гипотеза о том, как Уран оказался на боку

Одна из особенностей Урана заключается в том, что он вращается по часовой стрелке.
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Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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Назван главный победитель от обрушения нефти

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Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
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Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
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12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль.
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Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей

Были похищены 12 345 евро, 2965 долларов, 800 000 рублей, общая сумма ущерба (по курсам валют) составила 2 млн 12 тыс. 100 рублей.
REGNUM 02:49
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В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

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В руководстве Иркутской области произошли знаковые перестановки

Иркутск, 13 марта 2020, 12:25 — REGNUM В правительстве Иркутской области, которое в декабре 2019 года возглавил бывший заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев, пришедший на смену губернатору-коммунисту Сергею Левченко, анонсированы знаковые кадровые перестановки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO

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«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
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Из-за угрозы коронавируса в Чувашии под наблюдением находятся 34 человека

Всего с января медики наблюдали за 156 лицами В Чувашии из-за угрозы коронавируса медицинское наблюдение обеспечено за 34 лицами, при этом случаев заболевания не выявлено.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Мировые цены на нефть уверенно растут

RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
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Политика

NYT: Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Калифорния 3 марта.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество

Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету

Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
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Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям в связи с коронавирусом

Запретить прием пищи на рабочих местах в связи с угрозой заражения коронавирусом рекомендовало управление Роспотребнадзора по Москве работодателям, сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Министерство внутренних дел Турции приступило к проведению антитеррористической операции «Капкан-8» в провинциях Агры, Карс и Ыгдыр, сообщили СМИ.
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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Съемки «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» остановлены

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