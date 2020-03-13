Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает «Sputnik Казахстан».

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Политика В руководстве Иркутской области произошли знаковые перестановки Иркутск, 13 марта 2020, 12:25 — REGNUM В правительстве Иркутской области, которое в декабре 2019 года возглавил бывший заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев, пришедший на смену губернатору-коммунисту Сергею Левченко, анонсированы знаковые кадровые перестановки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.

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Энергетика Мировые цены на нефть уверенно растут RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.

Политика NYT: Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Калифорния 3 марта.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям в связи с коронавирусом Запретить прием пищи на рабочих местах в связи с угрозой заражения коронавирусом рекомендовало управление Роспотребнадзора по Москве работодателям, сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.