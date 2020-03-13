Коронавирус
Lenta.ruВ Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает «Sputnik Казахстан».
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Премьеру фильма «Мулан» перенесли из-за коронавируса
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Назван главный победитель от обрушения нефти
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«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
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Из-за угрозы коронавируса в Чувашии под наблюдением находятся 34 человека
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Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
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Энергетика
Мировые цены на нефть уверенно растут
RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
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NYT: Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии
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Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету
Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям в связи с коронавирусом
Запретить прием пищи на рабочих местах в связи с угрозой заражения коронавирусом рекомендовало управление Роспотребнадзора по Москве работодателям, сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
Антитеррористическая операция началась на востоке Турции
Министерство внутренних дел Турции приступило к проведению антитеррористической операции «Капкан-8» в провинциях Агры, Карс и Ыгдыр, сообщили СМИ.
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Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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Съемки «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» остановлены
Производство фильма студии Marvel "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" временно приостановлено из-за проблем, связанных с коронавирусом.