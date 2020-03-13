Коронавирус
АБНВ Казахстане обнаружили первых инфицированных коронавирусом
В Казахстане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, заболели два гражданина Казахстана, которые прибыли на родину из Германии 9 и 12 марта.
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Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
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Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
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На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»
Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
Общество
В России выписали 7 заболевших коронавирусом
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Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
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Похудевшая звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала архивные кадры, на которых весит 130 кг
Устав от критики, Ангарская опубликовала архивные кадры, на которых она запечатлена с весом 130 килограммов, а в подписи ответила на критику и высказалась против бодипозитива.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Футбол
«Барселона» полностью приостановила деятельность из-за коронавируса
13 марта футбольный клуб «Барселона» объявил о приостановке любой деятельности в связи с пандемией коронавируса.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб
Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил 125 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы
Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Финансы
ЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам
По данным регулятора, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности».
Политика
Песков призвал журналистов с насморком не ходить в Кремль
«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — обратился к представителям СМИ Песков.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.