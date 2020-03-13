Коронавирус

АБНАБНВ Казахстане обнаружили первых инфицированных коронавирусом

В Казахстане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, заболели два гражданина Казахстана, которые прибыли на родину из Германии 9 и 12 марта.
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В Казахстане выявили два первых случая заражения коронавирусом

РБК06:39

В Казахстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Известия05:37

В Казахстане подтвердили первые два случая заражения COVID-19

RT на русском04:48

В Казахстане выявлены первые случаи заражения коронавирусом

Коммерсантъ04:58

В Казахстане обнаружили коронавирус

Lenta.ru04:56

В Казахстане зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом

ТАСС05:07

Казахстан сообщил о первых двух случаях коронавируса

Интерфакс04:48
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Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Российская газета вчера в 15:27
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На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Газета.Ru 08:24
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Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
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В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
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Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»

Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
Neva.Today 01:08
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В России выписали 7 заболевших коронавирусом

Семь человек, находящихся на территории России, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выписаны из больницы.
РЕН ТВ 08:26
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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
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Похудевшая звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала архивные кадры, на которых весит 130 кг

Устав от критики, Ангарская опубликовала архивные кадры, на которых она запечатлена с весом 130 килограммов, а в подписи ответила на критику и высказалась против бодипозитива.
WMJ.ru 06:38
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News вчера в 13:09
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти

ГЛАС.RU вчера в 11:41
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Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru вчера в 17:03
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Ученые объяснили механизм возникновения необычных землетрясений

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Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
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В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
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Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
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Футбол

«Барселона» полностью приостановила деятельность из-за коронавируса

13 марта футбольный клуб «Барселона» объявил о приостановке любой деятельности в связи с пандемией коронавируса.
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru вчера в 04:08
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие

Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба

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Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб

Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил 125 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:06
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
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Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы

Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
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ЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам

По данным регулятора, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности».
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Песков призвал журналистов с насморком не ходить в Кремль

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В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Деловое.ТВ 05:04
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