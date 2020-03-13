Коронавирус

АБНАБНВ Казахстане обнаружили первых инфицированных коронавирусом

В Казахстане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, заболели два гражданина Казахстана, которые прибыли на родину из Германии 9 и 12 марта.
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В Казахстане выявлены первые случаи заражения коронавирусом

Коммерсантъ04:58

В Казахстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Известия05:37

В Казахстане зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом

ТАСС05:07

В Казахстане выявили два первых случая заражения коронавирусом

РБК06:39

В Казахстане обнаружили коронавирус

Lenta.ru04:56

В Казахстане подтвердили первые два случая заражения COVID-19

RT на русском04:48

Казахстан сообщил о первых двух случаях коронавируса

Интерфакс04:48
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В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

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На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
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Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
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Новак: Россия не видит перспектив для новой сделки ОПЕК+

Министр отметил, что не видит перспектив заключения новой сделки из-за последних действий партнеров по ОПЕК+.
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Турция объявила России ультиматум по Сирии

Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
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Первая команда «Барселоны» в полном составе перестала работать.
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Джонсон призвал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса

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СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

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МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

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Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса

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