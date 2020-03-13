В Казахстане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, заболели два гражданина Казахстана, которые прибыли на родину из Германии 9 и 12 марта.

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