Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о подробностях массовой драки, которая произошла 7 февраля на юге страны в Жамбылской области, известно, что в результате конфликта восемь человек погибли и десятки пострадали.

В Казахстане объявили количество жертв массовой драки на юге страны

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