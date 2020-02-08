Происшествия
Радио SputnikВ Казахстане объявили количество жертв массовой драки на юге страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о подробностях массовой драки, которая произошла 7 февраля на юге страны в Жамбылской области, известно, что в результате конфликта восемь человек погибли и десятки пострадали.
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Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попыталась совершить самоубийство
Общество
Экс-боец UFC обвинил Александра Емельяненко в насилии
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков жестко раскритиковал Александра Емельяненко, передает Sport24.
Энергетика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Политика
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием
Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
Политика
Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию 500 солдат и танки
Несмотря на действия Турции, бойцы Сирийской Арабской Армии (САА) продолжали наступление на боевиков, которые находятся на востоке провинции Идлиб, и освободили от террористов две деревни – Махарим и Тель-Каратин, сообщает ИА «Красная Весна».
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Музыка
Максим Фадеев представил самую загадочную песню на русском языке
Максим Фадеев, набравшийся сил после продолжительного отпуска, представил свою самую загадочную песню на русском языке.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Фигурное катание
Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов
В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как распознать у себя коронавирус
Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций о том, как наверняка понять, если вы подхватили это заболевание.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Культура
В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Здоровье
Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
Общество
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина
Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Политика
В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении «Роснефти», заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Общество
Агроном Тихонова опровергла вред кофе при умеренном потреблении
Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в эфире радио Sputnik рассказала о влиянии кофе на человеческий организм, а также о том, следует ли давать напиток детям.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Кино
Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров
Трейлер приключенческого боевика "Форсаж 9", представленный студией Universal в канун финальной игры Суперкубка по американскому футболу, с легкостью опередил всех своих конкурентов по количеству просмотров.
Происшествия
Суд в Петрозаводске на 2 месяца арестовал замдиректора аэропорта по делу о получении взятки
Суд в Петрозаводске на 2 месяца арестовал замдиректора аэропорта по делу о получении взятки. Игоря Волчека взяли под стражу до 5 апреля.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Происшествия
Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище
В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал на кладбище 16-летнюю студентку колледжа.
Гаджеты
Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10
В этом году Xiaomi отмечает свой юбилей — компании исполнилось 10 лет.