Происшествия

Радио SputnikРадио SputnikВ Казахстане объявили количество жертв массовой драки на юге страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о подробностях массовой драки, которая произошла 7 февраля на юге страны в Жамбылской области, известно, что в результате конфликта восемь человек погибли и десятки пострадали.
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Подробнее о событии

В Казахстане погоня за нарушителем закончилась погромами, стрельбой и пожарами

Lenta.ru01:38

Президент Казахстана прокомментировал факт массовой драки на юге страны

REGNUMвчера в 16:26

Генконсульство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в стычках в Казахстане

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RT на русском01:52

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РИА Новости00:44

Президент Казахстана сообщил о погибших в ходе стычек и массовой драки

РЕН ТВ00:28

В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек, десятки ранены

Вести.Ru01:27
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Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
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Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области

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Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
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Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
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Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца

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«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск вчера в 10:32
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру

Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
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Хоккей

Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

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Политика

Президент Молдавии пообещал Приднестровью широкую автономию

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Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
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Если в заключительной встрече «Спартаку» удастся обыграть «Партизан» в основное время, то подопечные Доменико Тедеско гарантируют себе победу и возьмут первый трофей при немецком тренере.
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