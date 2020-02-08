Происшествия
Алтайская правдаВ Казахстане объявлен режим ЧС из-за массовой драки
Власти Казахстана объявили о режиме чрезвычайной ситуации в одном из районов Республики после массовой драки, в которой приняли участие более тысячи человек. Накануне в одном из поселков Кордайского района на юге Казахстана произошла массовая драка, в ходе которой погибли восемь человек.
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Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Культура
На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли в январе
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России увеличились в январе 2020 года на 1,8% в годовом сопоставлении до 102,102 тыс. единиц, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Футбол
Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Игры
Rockstar Games продала 120 миллионов копий Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V разошлась тиражом в 120 млн копий, а Red Dead Redemption 2 преодолела отметку в 29 млн копий.
Общество
«Безнаказанность» Александра Емельяненко объяснили уважением к его брату
Спортсмен признался в готовности провести поединок с тяжеловесом — в клетке или за ее пределами.
Культура
Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним
Четвертый сезон «Очень странных дел» будет состоять из двух частей и станет последним, сообщает портал Wegotthiscovered.
Происшествия
Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, стабилизировалась.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Политика
Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы
Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
Космос
Япония запустила новый разведывательный спутник
Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7. Старт прошел с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.
Общество
Около сотни пассажиров Diamond Princess пожаловались на жар
Около сотни пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту японского города Иокогама на карантине, пожаловались на жар и плохое самочувствие.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
Хоккей
«Тампа-Бэй» победил «Айлендерс», Кучеров сделал две передачи
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Киберспорт
Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles
B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.