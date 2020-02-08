Власти Казахстана объявили о режиме чрезвычайной ситуации в одном из районов Республики после массовой драки, в которой приняли участие более тысячи человек. Накануне в одном из поселков Кордайского района на юге Казахстана произошла массовая драка, в ходе которой погибли восемь человек.

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