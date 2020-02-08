Происшествия

Алтайская правдаАлтайская правдаВ Казахстане объявлен режим ЧС из-за массовой драки

Власти Казахстана объявили о режиме чрезвычайной ситуации в одном из районов Республики после массовой драки, в которой приняли участие более тысячи человек. Накануне в одном из поселков Кордайского района на юге Казахстана произошла массовая драка, в ходе которой погибли восемь человек.
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Власти Казахстана стабилизировали ситуацию после массовой драки

Известия22:59

В районе массовых беспорядков в Казахстане объявлен режим ЧС

Газета.Ru14:05

В одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

РБК15:15

В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС

RT на русском14:24

В Кордайском районе Казахстана объявили режим ЧС

REGNUM14:11

В Кордайском районе Казахстана после массовых беспорядков введен режим ЧС

Коммерсантъ15:47

Власти объявили режим ЧС в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

ТАСС13:57
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