Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.
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«В связи с объявлением ВОЗ нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести... на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение»,— говорится в указе
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Коммерсантъ05:57

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Казахстан объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса

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В Казахстане введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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Казахстан ввел режим ЧС из-за коронавируса

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В Казахстане из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

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В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения

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В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Взгляд.ру05:40

Власти Казахстана объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:29
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Армия и оружие

Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии

Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 05:45
Происшествия

В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, которое было совершено в 2004 году.
ТАСС 01:36
Экономика

Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки

«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
Ведомости 13 марта в 08:08
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
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Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Глава UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится, несмотря на серьезные проблемы с местом проведения.
Газета.Ru 05:24
Транспорт

РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Ведомости 04:43
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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Live24 13 марта в 04:07
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия 07:21
Футбол

УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь

По имеющейся информации, не исключён вариант, при котором Евро-2020 будет перенесён с лета на декабрь.
Metaratings вчера в 15:04
Происшествия

Четверо подростков напали на 15-летнюю девушку в Петербурге

Недалеко от станции метро «Рыбацкое» в Невском районе Санкт-Петербурга неизвестные напали на 15-летнюю девушку.
АБН 06:57
Авто

Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды

Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
SpeedMe вчера в 02:09
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Музыка

Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению

Политическая Экспертиза вчера в 06:34
Фигурное катание

В новом номере Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

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Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Гаджеты

Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11

Южнокорейский техногигант Samsung представил новый смартфон из своей бюджетной линейки устройств.
Дни24 вчера в 05:45
Политика

Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом

Вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову Мишустин поручил до 16 марта рассмотреть предложения, высказанные на совещании по экономической ситуации накануне, для возможного включения их в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
Вести.Ru 07:52
Спорт

Большунов не считает себя королем лыжных гонок

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
Спорт-Экспресс 03:53
Общество

Бывший футболист сборной России вступился за Терешкову

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой.
Lenta.ru 07:18
Общество

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

В Узбекистане выявили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства здравоохранения республики.
Sputnik Таджикистан 01:42
Футбол

ЦСКА отменил послематчевые мероприятия на игре РПЛ с «Уфой»

ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы на домашней игре 22-го тура РПЛ против «Уфы».
РБК 07:29
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Общество

В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
REGNUM 05:30
Здоровье

В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа

Роспотребнадзор рассказал о сходствах и различиях нового коронавируса COVID-19 и гриппа.
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Игры

В Terminator: Resistance добавили русскую локализацию

Если отсутствие русской локализации сдерживало вас от того, чтобы поиграть в неплохой польский боевик Terminator: Resistence, то у нас хорошая новость.
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Политика

КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса

Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
РИА Новости 07:01
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия

В Петербурге проходят «поминки по Конституции»

Петербуржцы 15 марта вышли на Сенатскую площадь, где проводятся «траурные мероприятия по Конституции».
Росбалт 07:37
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