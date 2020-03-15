с чего всё началось

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.

Армия и оружие Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Экономика Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки «Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Авто Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.

Политика Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

Политика Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом Вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову Мишустин поручил до 16 марта рассмотреть предложения, высказанные на совещании по экономической ситуации накануне, для возможного включения их в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Спорт Большунов не считает себя королем лыжных гонок Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.

Общество Бывший футболист сборной России вступился за Терешкову Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой.

Общество Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане В Узбекистане выявили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства здравоохранения республики.

Происшествия Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Игры В Terminator: Resistance добавили русскую локализацию Если отсутствие русской локализации сдерживало вас от того, чтобы поиграть в неплохой польский боевик Terminator: Resistence, то у нас хорошая новость.