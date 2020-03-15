Коронавирус
REGNUMВ Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.
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с чего всё началось
«В связи с объявлением ВОЗ нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести... на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение»,— говорится в указе.Коммерсантъ05:57
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Армия и оружие
Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Происшествия
В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, которое было совершено в 2004 году.
Экономика
Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки
«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Единоборства
Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится
Глава UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится, несмотря на серьезные проблемы с местом проведения.
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Кино
Семь оригинальных сериалов покажет «Кинопоиск HD»
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Футбол
УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь
По имеющейся информации, не исключён вариант, при котором Евро-2020 будет перенесён с лета на декабрь.
Происшествия
Четверо подростков напали на 15-летнюю девушку в Петербурге
Недалеко от станции метро «Рыбацкое» в Невском районе Санкт-Петербурга неизвестные напали на 15-летнюю девушку.
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Музыка
Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению
Фигурное катание
В новом номере Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Гаджеты
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11
Южнокорейский техногигант Samsung представил новый смартфон из своей бюджетной линейки устройств.
Политика
Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом
Вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову Мишустин поручил до 16 марта рассмотреть предложения, высказанные на совещании по экономической ситуации накануне, для возможного включения их в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
Спорт
Большунов не считает себя королем лыжных гонок
Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
Общество
Бывший футболист сборной России вступился за Терешкову
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой.
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
В Узбекистане выявили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства здравоохранения республики.
Футбол
ЦСКА отменил послематчевые мероприятия на игре РПЛ с «Уфой»
ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы на домашней игре 22-го тура РПЛ против «Уфы».
Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Общество
В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
Здоровье
В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа
Роспотребнадзор рассказал о сходствах и различиях нового коронавируса COVID-19 и гриппа.
Игры
В Terminator: Resistance добавили русскую локализацию
Если отсутствие русской локализации сдерживало вас от того, чтобы поиграть в неплохой польский боевик Terminator: Resistence, то у нас хорошая новость.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Происшествия
В Петербурге проходят «поминки по Конституции»
Петербуржцы 15 марта вышли на Сенатскую площадь, где проводятся «траурные мероприятия по Конституции».