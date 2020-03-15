Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.
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В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

РЕН ТВ10:09

В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения

ТАСС06:27

В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Взгляд.ру05:40

В Казахстане из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

РБК05:47

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Коммерсантъ05:57

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