Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Общество Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Общество Коронавирус обвинили в спаде американской экономики Американский экономист отметил, что коронавирус привел к кризису системы здравоохранения, что сокращает потребительский спрос: потребители стараются не выходить из дома, не посещают кофейни, «Макдоналдсы», спортивные мероприятия и т. д. Все это приводит к быстрому экономическому спаду.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.