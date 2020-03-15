Коронавирус
REGNUMВ Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.
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Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
Шоу-бизнес
Жена Гафта рассказала о его состоянии после инсульта: «Все понимает»
Остроумова отметила, что здоровье Гафта постепенно налаживается, хоть и медленно.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Здоровье
Трое заболевших в Москве получили первый отрицательный результат на коронавирус
Еще у трех пациентов, которые пока находятся в московских больницах, были получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, что может быть показателем выздоровления.
Общество
В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Политика
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
Футбол
«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Общество
Смерть умирающих от коронавируса описала врач из Италии
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Общество
Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников
Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Общество
Коронавирус обвинили в спаде американской экономики
Американский экономист отметил, что коронавирус привел к кризису системы здравоохранения, что сокращает потребительский спрос: потребители стараются не выходить из дома, не посещают кофейни, «Макдоналдсы», спортивные мероприятия и т. д. Все это приводит к быстрому экономическому спаду.
Общество
Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса
Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Футбол
Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0).
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Общество
В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса
В Москве зафиксировано 24 случая инфицирования.
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.