с чего всё началось

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.

Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

Политика Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Происшествия В Москве задержан экс-замглавы СК Армении Ранее следствие установило, что Арутюнян, находясь на посту заместителя главы Следственного комитета, скрыл факт того, что при разгоне митинга в 2008 году полицейские использовали огнестрельное оружие.

Общество Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).

Авто В Австралии альтернативой Lamborghini назван Lada 4x4 Niva На рынок Австралии до 1992 года поставлялись Lada 4x4 и Lada Samara 2108, однако из-за закрытия представительства компании "Автоэкспорт" поставки прекратились.

Общество Георгиев показал опустевшие из-за коронавируса полки в американском магазине Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев опубликовал в своем Instagram фото пустых полок в одном из магазинов в Нью-Йорке, который принадлежит сети супермаркетов Whole Foods.

Музыка Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.

Общество В Пермском крае вводится режим повышенной готовности Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории Пермского края режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.