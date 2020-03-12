Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.
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«В связи с объявлением ВОЗ нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести... на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение»,— говорится в указе
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Коммерсантъ05:57

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Казахстан ввел режим ЧС из-за коронавируса

Коммерсантъ05:57

Власти Казахстана объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:29

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

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В Казахстане из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

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Распространение коронавируса заставляет власти разных стран идти на беспрецедентные меры

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В Чехии и Колумбии ввели режим ЧП из-за коронавируса

Росбалт12 марта в 09:42
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

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BFM.ru вчера в 00:10
Общество

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РИА Новости вчера в 11:02
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NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

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Красная весна 05:16
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Страна Советов on-line 05:30
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
Недвижимость

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IrkutskMedia 12 марта в 16:30
Политика

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Известия вчера в 17:28
Общество

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Российская газета вчера в 05:43
Политика

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РБК 12 марта в 17:43
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Происшествия

В Москве задержан экс-замглавы СК Армении

Ранее следствие установило, что Арутюнян, находясь на посту заместителя главы Следственного комитета, скрыл факт того, что при разгоне митинга в 2008 году полицейские использовали огнестрельное оружие.
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Общество

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Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
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