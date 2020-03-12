Коронавирус
REGNUMВ Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ опубликован пресс-службой президента страны.
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с чего всё началось
«В связи с объявлением ВОЗ нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести... на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение»,— говорится в указе.Коммерсантъ05:57
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Распространение коронавируса заставляет власти разных стран идти на беспрецедентные меры
Эхо Москвы12 марта в 11:01
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Технологии
NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом
Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
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Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
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Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
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Политика
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Музыка
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Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
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Ранее следствие установило, что Арутюнян, находясь на посту заместителя главы Следственного комитета, скрыл факт того, что при разгоне митинга в 2008 году полицейские использовали огнестрельное оружие.
Общество
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Футбол
Послематчевые мероприятия для СМИ на матче РПЛ ЦСКА - «Уфа» отменены
Послематчевые мероприятия для представителей СМИ на матче 22-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и "Уфой" отменены, сообщается в официальном аккаунте армейского футбольного клуба в Twitter.
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ
Спорт
Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Армия и оружие
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Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
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Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Музыка
Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению
Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
Хоккей
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Авто
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На рынок Австралии до 1992 года поставлялись Lada 4x4 и Lada Samara 2108, однако из-за закрытия представительства компании "Автоэкспорт" поставки прекратились.
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В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
В древнем янтаре из Северной Мьянмы обнаружили череп самого крошечного динозавра из всех известных науке.
Футбол
Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде
Футболисты екатеринбургского "Урала" попали под каток петербургского "Зенита" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Георгиев показал опустевшие из-за коронавируса полки в американском магазине
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Музыка
Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.
Политика
Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса
Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Общество
В Пермском крае вводится режим повышенной готовности
Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории Пермского края режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.