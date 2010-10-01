Общество

ФерганаФерганаВ Казахстане определились с ограничениями на предстоящие две недели

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Госкомиссия определила ограничения, которые будут введены в Казахстане начиная с 5 июля, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.
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Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле

32CARS.ru 29 июня в 14:47
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
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Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Внеплановое обновление Windows 10 появилось за две недели до стандартного, которое должно появиться 14 июля.
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Авто

Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan

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Хоккей

Кожевников: клубы КХЛ сами загнали себя в ловушку с потолком зарплат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с зарплатным потолком в КХЛ, по причине которого клубам пришлось расторгать контракты с игроками и выплачивать им компенсации.
Чемпионат вчера в 23:26
Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
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Политика

В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции

В Совете Федерации указали, что предварительные результаты демонстрируют провал «так называемой несистемной оппозиции», представители которой призывали игнорировать голосование, передает RT.
URA.Ru 03:48
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Продажи рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий

Разработчики из студии Motion Twin объявили, что продажи их рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий.
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Происшествия

В Свердловской области от коронавируса скончались еще шесть человек

В Свердловской области за сутки подтверждена смерть еще шести пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:43
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Общество

ФСБ изъяла в разных регионах страны 77 единиц оружия и 103 кг тротила

REGNUM 03:42
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Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
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Коронавирус из шаманского очага в Тункинском районе пришел в Улан-Удэ

В Улан-Удэ временно закрыт детский сад «Колобок» - туда проникла коронавирусная инфекция из очага в Шулутах в Тункинском районе Бурятии.
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В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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Армия и оружие

В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа

Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия вчера в 20:12
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Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 жителей

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июля выявлено 99 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:52
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Происшествия

Задержанные по делу ученого Игнатенко граждане РФ отпущены из СИЗО

Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи.
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Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
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Общество

В Свердловской области явка на 12:00 составила 42,31%

REGNUM вчера в 04:19
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Политика

Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал РИА Новости о том, каким образом и когда начнут действовать новые поправки в Конституцию РФ.
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Кино

Мультсериал «Бивис и Баттхед» получит перезапуск

Российская газета 03:51
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Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
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Здоровье

Глава НИИ диетологии сообщил о полезных свойствах крапивы

Крапива может справиться с пониженным иммунитетом, усталостью, депрессией, заявил доктор медицинских наук, глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
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Футбол

Месси забил 700-й гол за карьеру

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После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
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Экономика

Новые выплаты назначены малому бизнесу в Хакасии

Согласно заявлению министерства экономического развития Республики Хакасии, с 15 июля владельцам небольших предприятий для профилактических мероприятий, связанных с противодействием распространением корановирусной инфекции, назначены государственные выплаты.
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Обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии. По мнению Британники, в которой нет различения понятий «Средняя Азия» и «Центральная Азия» и оба понятия трактуются как «Central Asia», регион включает в себя Казахстан и четыре бывших советских республики Средней Азии. По определению ЮНЕСКО, регион включает Монголию, северо-западный Китай, районы азиатской России южнее таёжной зоны, Афганистан, северо-западную часть Индии, северную часть Пакистана, северную часть Ирана.
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