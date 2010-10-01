Общество
ФерганаВ Казахстане определились с ограничениями на предстоящие две недели
Госкомиссия определила ограничения, которые будут введены в Казахстане начиная с 5 июля, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.
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Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле
32CARS.ru 29 июня в 14:47
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Внеплановое обновление Windows 10 появилось за две недели до стандартного, которое должно появиться 14 июля.
Evo-rus.com 01:41
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили вчера в 05:43
Хоккей
Кожевников: клубы КХЛ сами загнали себя в ловушку с потолком зарплат
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с зарплатным потолком в КХЛ, по причине которого клубам пришлось расторгать контракты с игроками и выплачивать им компенсации.
Чемпионат вчера в 23:26
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
Политика
В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции
В Совете Федерации указали, что предварительные результаты демонстрируют провал «так называемой несистемной оппозиции», представители которой призывали игнорировать голосование, передает RT.
URA.Ru 03:48
Киберспорт
Продажи рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий
Разработчики из студии Motion Twin объявили, что продажи их рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий.
Игромания.ру 03:16
Происшествия
В Свердловской области от коронавируса скончались еще шесть человек
В Свердловской области за сутки подтверждена смерть еще шести пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:43
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Здоровье
Коронавирус из шаманского очага в Тункинском районе пришел в Улан-Удэ
В Улан-Удэ временно закрыт детский сад «Колобок» - туда проникла коронавирусная инфекция из очага в Шулутах в Тункинском районе Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 02:50
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Армия и оружие
В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа
Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия вчера в 20:12
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 жителей
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июля выявлено 99 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:52
Происшествия
Задержанные по делу ученого Игнатенко граждане РФ отпущены из СИЗО
Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи.
REGNUM 04:13
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
Общество
В Свердловской области явка на 12:00 составила 42,31%
REGNUM вчера в 04:19
Политика
Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал РИА Новости о том, каким образом и когда начнут действовать новые поправки в Конституцию РФ.
Live24 03:32
Кино
Мультсериал «Бивис и Баттхед» получит перезапуск
Российская газета 03:51
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Здоровье
Глава НИИ диетологии сообщил о полезных свойствах крапивы
Крапива может справиться с пониженным иммунитетом, усталостью, депрессией, заявил доктор медицинских наук, глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Народные новости 03:29
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Экономика
Новые выплаты назначены малому бизнесу в Хакасии
Согласно заявлению министерства экономического развития Республики Хакасии, с 15 июля владельцам небольших предприятий для профилактических мероприятий, связанных с противодействием распространением корановирусной инфекции, назначены государственные выплаты.
Хакасия 29 июня в 04:11