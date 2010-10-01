Госкомиссия определила ограничения, которые будут введены в Казахстане начиная с 5 июля, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.

В Казахстане определились с ограничениями на предстоящие две недели

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