Здоровье

ФерганаФерганаВ Казахстане определились с ограничениями на предстоящие две недели

Госкомиссия определила ограничения, которые будут введены в Казахстане начиная с 5 июля, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.
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Больше трех не собираться: Казахстан ушел в жесткий карантин

Урал-пресс-информ04:36

В Казахстане определились с ограничениями на предстоящие две недели

Фергана03:54

Власти Казахстана объявили о введении ограничений на две недели из-за коронавируса

Народные новости03:43
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Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле организаторы сообщили, что «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии.
Кубань 24 05:34
Политика

Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале

Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
1K
Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
17
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
6,1K
Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
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Футбол

Гвардиола подтвердил переход Сане в «Баварию»

Газета.Ru 02:35
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Шоу-бизнес

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
1
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
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Политика

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Экономика

Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров

Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна вчера в 08:07
Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.
Газета.Ru 02:29
166
Экономика

Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США

Всего Россия реализовала на внешнем рынке 96% от всего объема госдолга США, что стало элементом освобождения финансового сектора страны от влияния доллара.
NewInform 30 июня в 09:01
61
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Известия Мордовии 04:00
36
Происшествия

В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
17
Общество

Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Общество

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
731
Авто

Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan

Новые автомобили вчера в 05:43
21
Экономика

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
170
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей

Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
ВладТайм 04:47
Экономика

Квартиры в российских городах массово подорожали

Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
6
Экономика

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
3
Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Вести.Ru вчера в 10:04
68
Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Экстренное обновление Windows 10 вышло на 2 недели раньше стандартного, которое нагрянет 14 июля.
46ТВ 05:10
14
Здоровье

За сутки на Дону выявили 95 новых случаев коронавируса

Молодые люди среди новых случаев инфицирования составляют лишь 13,7% В данный момент в Ростовской области COVID-19 болеют 3476 человек.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:46
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Футбол

Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Газета.Ru 03:27
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Население, по оценке государственного комитета по статистике на 1 апреля 2020 года, составляет 18 690 200 человек. Плотность населения является одной из самых низких: менее 6 человек на квадратный километр. Столица - Нур-Султан. Крупнейший город с населением более 1,8 млн человек - Алма-Ата. Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения.
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