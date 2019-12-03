Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь. По данным представителя МВД Казахстана, из-за гололеда водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство опрокинулось.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

При ДТП в Казахстане погибли по меньшей мере четыре человека

RT на русском21:43

Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в Казахстане

Известия21:55

Четыре человека погибли при опрокидывании автобуса в Казахстане

Интерфакс21:25

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Российская газета21:14

В Казахстане перевернулся пассажирский автобус

РБК21:57

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до шести

ТАСС22:25

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до шести человек

РИА Новости22:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Экономика

Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
REGNUM 11:22
Авто

Опубликованы изображения нового Skoda Rapid

РИА Новости 30 ноября в 22:38
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 19:57
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19 человек.
РЕН ТВ вчера в 04:30
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru 06:48
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Политика

Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
РБК 13:17
Общество

Россияне готовятся к праздникам на распродажах

Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Коммерсантъ 18:09
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Экономика

«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
РБК 22:00
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Кино

Состоялась премьера военной драмы «Ржев»

Российская газета 07:58
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 04:48
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru 02:38
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

Популярная механика 03:55
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Футбол

Черчесов оценил жеребьевку в финале Евро-2020 для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил список соперников по финальной части Евро-2020.
РЕН ТВ 30 ноября в 13:52
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Наука

Патент недели: как сотовая связь поможет пожарным

Схема системы приведена в опубликованном патенте.
Популярная механика 06:16
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус 10:09
Здоровье

В Екатеринбурге врачи обеспокоены популярностью снюса среди школьников

В Екатеринбурге врачи обеспокоены популярностью снюса среди школьников. По словам медиков, жевательный табак токсичнее обычного в 7-10 раз.
КП - Екатеринбург 11:41
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Коммерсантъ 18:49
Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
РБК 13:09
Происшествия

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Российская газета 21:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное