Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь. По данным представителя МВД Казахстана, из-за гололеда водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство опрокинулось.

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

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