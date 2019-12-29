Происшествия

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВ Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

Как сообщается на странице Алма-атинского аэропорта в Facebook, поминутная хронология действий служб составлена "для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы".
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с чего всё началось
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал
 поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.
РБК00:36

Подробнее о событии

Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

РБК01:23

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости02:17

В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

RT на русском02:14

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

Коммерсантъ01:52

Опубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Газета.Ru03:59

Опубликована хронология авиакатастрофы в Казахстане

URA.Ru01:20

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАССвчера в 23:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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