с чего всё началось

Как сообщается на странице Алма-атинского аэропорта в Facebook, поминутная хронология действий служб составлена "для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы".

Хоккей Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.

Кино Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту» Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".

Политика Российского посла вызвали в МИД Польши из-за слов Путина Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал РИА Новостям о том, как его вызвали в МИД Польши после резких высказываний Владимира Путина в адрес страны.

Армия и оружие Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".

Политика Грызлов рассказал об обещании Киева в отношении освобожденных пленных Украинские власти пообещали не преследовать освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.