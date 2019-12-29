Происшествия
Новые ИзвестияВ Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы
Как сообщается на странице Алма-атинского аэропорта в Facebook, поминутная хронология действий служб составлена "для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы".
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с чего всё началось
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.РБК00:36
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