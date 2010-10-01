Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Казахстане наступил день траура по жертвам крушения лайнера Bek Air

ЧП случилось накануне в районе аэропорта Алма-Аты. Пассажирский борт авиакомпании Bek Air сразу после взлета пробил ограждение, врезался в строящийся дом и упал. Погибли 12 человек, в том числе командир экипажа, передает телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Казахстане наступил день траура по жертвам крушения лайнера Bek Air

Вести.Ru00:38

В Казахстане отменяют мероприятия и телешоу из-за крушения самолета

РЕН ТВвчера в 18:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Общество

Расторгуев назвал «уткой» сообщения о долге Пенсионному фонду

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг сообщения о том, что он якобы должен Пенсионному фонду России 20 тыс. рублей.
Взгляд.ру вчера в 22:59
Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Известия 02:18
Единоборства

Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Mirmol.ru вчера в 11:23
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Футбол

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, игравший в ФК «Реал Сосьедад» на правах аренды, перешел в «Манчестер Сити», говорится в сообщении сан-себастьянского клуба.
ProstoProSport 06:00
Футбол

Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
Чемпионат 02:58
Армия и оружие

СК возбудил дело из-за ранения мирного жителя при обстреле в ДНР

Следственный комитет России возбудил дело по факту ранения мирного жителя при обстреле в ДНР, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.
РБК 03:32
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова порадовала публику предновогодним шпагатом в бане

У многих скандально известная балерина Анастасия Волочкова стойко ассоциируется со шпагатом и баней.
Uznayvse.ru 26 декабря в 06:48
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru 04:59
Армия и оружие

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru 05:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
АБН 06:20
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

Интерфакс 06:21
Армия и оружие

Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии

«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 07:44
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика

На 74-ом году жизни скончалась американская актриса Сью Лайон.
REGNUM 06:13
Хоккей

Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс», нападающий Александр Овечкин отказался принимать участие в матче всех звезд НХЛ-2020.
Lenta.ru 00:37
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Шоу-бизнес

Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
StarHit.ru 02:00
Здоровье

Медики из США дали 9 советов для сохранения здоровья ушей

Медики из США представили вниманию 9 советов для сохранения здоровья ушей.
Актуальные Новости вчера в 08:55
Гаджеты

В Android 11 могут снять ограничение в 4ГБ для записи видео

Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.
ГЛАС.RU вчера в 09:16
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru вчера в 09:03
Футбол

Обязанности Егорова будут возложены сразу на четырех человек

Как утверждает источник, полномочия будут делегированы сразу четырем членам специально созданной комиссии Ожидается, что окончательное решение о создании данного органа примет председатель Судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес

«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана

Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Комсомольская правда вчера в 09:50
Происшествия

Россиянин застрял в форточке и замерз насмерть

В Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть.
Lenta.ru 06:09
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий 26 декабря в 06:43
ещё по теме
Fokker 100
Пассажирский самолёт
Среднемагистральный пассажирский самолёт. Самый большой серийный самолёт нидерландской авиастроительной компании с одноимённым названием.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное