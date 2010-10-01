ЧП случилось накануне в районе аэропорта Алма-Аты. Пассажирский борт авиакомпании Bek Air сразу после взлета пробил ограждение, врезался в строящийся дом и упал. Погибли 12 человек, в том числе командир экипажа, передает телеканал "Россия 24".

В Казахстане наступил день траура по жертвам крушения лайнера Bek Air

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