Политика
URA.RuВ Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента Казахстана. А на следующий день его дочь избрали спикером сената республики, пишет RT.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».Коммерсантъ13:56
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Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 03:13
Экономика
Власти Турина обязали жителей носить маски
Турин, Италия, 2 мая 2020, 19:16 — REGNUM С 4 мая в итальянской провинции Пьемонт (Турин) ношение масок во всех общественных местах закрытого типа (транспорт, магазины и т.д.) станет обязательным, заявил в субботу, 2 мая, глава региона Альберто Чирио.
REGNUM 12:16
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
RT на русском 19:49
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Экономика
Эксперты прогнозируют рост числа финансовых пирамид
В последние годы в стране зафиксирован устойчивый рост числа выявленных организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид: 137 — в 2017 году, 168 — в 2018-м, 237 — в 2019-м.
Газета Кировская правда 30 апреля в 10:34
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Общество
Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль вчера в 21:30
Футбол
Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
Metaratings 16:28
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Сотрудники Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета провели исследование, в ходе которого изучалось воздействие коронавируса на клетки человеческого кишечника и их реакция.
Вести.Ru 12:02
Здоровье
Латынина рассказала о вакцине, которая может замедлить пандемию и защитить врачей
На фоне пандемии очень важно, чтобы врачи не заражались, а больницы не становились рассадниками коронавируса, замечает журналист.
Infox.ru 30 апреля в 16:19
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go
Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru вчера в 10:03
Происшествия
В Харькове избили журналиста за вызов полиции к нарушителям карантина
В Харькове избили журналиста Никиту Кныша за вызов полиции к нарушавшим карантин молодым людям.
Российская газета 14:28
Кино
Реализм в фильме «Шугалей» вызвал восхищение у иностранного зрителя
После премьеры фильма «Шугалей», посвященного похищенным в Ливии российским социологам, один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен из картины в Facebook.
ФАН 17:24
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва вчера в 14:56
Общество
Шантажисты потребовали у Тихона 10 млн рублей за взлом его почты
10 млн рублей потребовали шантажисты за информацию, полученную после взлома почты председателя патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), сообщает 1 мая РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 12:23
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Игры
Обнажённая мощь – представлена ещё одна фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake, которую можно раздеть догола
Студия Pink Pink Studio представила фигурку Тифы Локхарт из Final Fantasy VII Remake.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Авто
Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Кино
Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»
Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости вчера в 01:43
Культура
Valve почтила память актера Рика Мэя в Team Fortress 2
CyberSport.ru 11:58
Происшествия
При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский
При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.
Российская газета 18:20