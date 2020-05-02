с чего всё началось

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента Казахстана. А на следующий день его дочь избрали спикером сената республики, пишет RT.

В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева

Общество Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19 Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 64

Здоровье Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области 1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде. 29

Экономика Власти Турина обязали жителей носить маски Турин, Италия, 2 мая 2020, 19:16 — REGNUM С 4 мая в итальянской провинции Пьемонт (Турин) ношение масок во всех общественных местах закрытого типа (транспорт, магазины и т.д.) станет обязательным, заявил в субботу, 2 мая, глава региона Альберто Чирио.

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 52

Шоу-бизнес Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.

Экономика Эксперты прогнозируют рост числа финансовых пирамид В последние годы в стране зафиксирован устойчивый рост числа выявленных организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид: 137 — в 2017 году, 168 — в 2018-м, 237 — в 2019-м.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 22

Футбол Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.

Наука Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса Сотрудники Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета провели исследование, в ходе которого изучалось воздействие коронавируса на клетки человеческого кишечника и их реакция. 330

Здоровье Латынина рассказала о вакцине, которая может замедлить пандемию и защитить врачей На фоне пандемии очень важно, чтобы врачи не заражались, а больницы не становились рассадниками коронавируса, замечает журналист.

Кино Реализм в фильме «Шугалей» вызвал восхищение у иностранного зрителя После премьеры фильма «Шугалей», посвященного похищенным в Ливии российским социологам, один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен из картины в Facebook. 1

Общество Шантажисты потребовали у Тихона 10 млн рублей за взлом его почты 10 млн рублей потребовали шантажисты за информацию, полученную после взлома почты председателя патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), сообщает 1 мая РИА Новости. 6

Политика Путин обратится к россиянам 9 мая Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. 3,9K

Авто Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров. 3