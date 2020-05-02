Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНазарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева лишилась своей должности спикера сената парламента страны. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев. С чем связано решение пока не уточняется.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение
: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».
Коммерсантъ02 мая в 13:56

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Дарига Назарбаева лишена полномочий депутата Сената Казахстана

Московский Комсомолец01:25

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата и спикера сената Дариги Назарбаевой — старшей дочери экс-президента

Эхо Москвы02 мая в 23:00

Президент Казахстана поблагодарил Назарбаеву за работу спикером сената

РБК02 мая в 04:51

Токаев прекратил депутатские полномочия спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой

ТАСС02 мая в 06:56

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РИА Новости02 мая в 06:04

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Коммерсантъ02 мая в 13:56

Указом Токаева Дарига Назарбаева освобождена от должности депутата Сената Казахстана

Ёлдаш02 мая в 02:53
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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
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