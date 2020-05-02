Политика
Экономика сегодняНазарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева лишилась своей должности спикера сената парламента страны. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев. С чем связано решение пока не уточняется.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».Коммерсантъ02 мая в 13:56
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Происшествия
В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток
РИА Новости 06:00
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 05:05
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ вчера в 01:55
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Энергетика
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
Спорт
В сети появились первые скриншоты The Lord of the Rings: Gollum
The Lord of the Rings: Gollum анонсировали в марте прошлого года.
Игромания.ру 05:41
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Авто
Citroen готовит новый кросс-седан C3L
Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс 02 мая в 23:45
Единоборства
UFC представил проморолик к бою Фергюсона с Гэтжи
RT на русском 02:43
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Футбол
Тихонов отреагировал на зарплату Соболева в «Спартаке»
Матч ТВ 02 мая в 05:11
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса
На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса
У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
Общество
Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»
О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru 02 мая в 11:18
Общество
У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
Здоровье
Министр здравоохранения Карелии призвал жить иначе из-за коронавируса
Охлопков сообщил, что в ковид-центре в Петрозаводске врачи борются за жизнь 83-летней женщины, которая находится на вспомогательной вентиляции лёгких через трахеостому.
FlashNord 03:34
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Футбол
Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru вчера в 10:29
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Более 600 тыс. человек зарегистрировались на «Бессмертный полк онлайн»
Более 600 тысяч человек в течение недели подали анкеты для регистрации на акцию "Бессмертный полк онлайн", сообщают организаторы.
РЕН ТВ 05:30
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08