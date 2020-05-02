с чего всё началось

Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева лишилась своей должности спикера сената парламента страны. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев. С чем связано решение пока не уточняется.

Политика В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС. 676

Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Кино Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4» Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram. 1

Авто Citroen готовит новый кросс-седан C3L Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы. 1

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 768

Транспорт Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий. 13

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 286

Общество В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса. 27

Здоровье Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко. 1,4K

Общество 85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки. 402

Общество Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2» О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф. 1,2K

Общество У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента. 5

Здоровье Министр здравоохранения Карелии призвал жить иначе из-за коронавируса Охлопков сообщил, что в ковид-центре в Петрозаводске врачи борются за жизнь 83-летней женщины, которая находится на вспомогательной вентиляции лёгких через трахеостому. 3

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,3K

Общество Более 600 тыс. человек зарегистрировались на «Бессмертный полк онлайн» Более 600 тысяч человек в течение недели подали анкеты для регистрации на акцию "Бессмертный полк онлайн", сообщают организаторы.