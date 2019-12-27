Происшествия
LentaChel.ruРазбился пассажирский самолет в Казахстане
Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air рухнул на землю после вылета из аэропорта Алта-Аты. После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту самолета было 95 пассажиров и пять членов экипажа.
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Энергетика
Новак: РФ может выйти из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ это не вечный процесс.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Происшествия
Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево
Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о случившемся.
Единоборства
Федор Емельяненко назвал своего брата Александра «мертвым»
Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым
РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Авто
Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год
Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Наука
Ученые нашли новый способ борьбы с облысением
Исследование провели ученые из Америки, которые опубликовали научную работу в Planet Today.
Общество
Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Общество
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото проходящего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Экономика
За 5 лет РусГидро планирует ввести 640 МВт новой мощности
В период с 2020 по 2024 год Группа РусГидро планирует ввод в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершение 1-го этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций: Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2 и др.
Наука
Малярийные комары чувствуют токсины при помощи лапок
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили за откровенную сцену в клипе Егора Крида
Егор Крид опубликовал на своем канале в YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, где задействован вместе с Кристиной Асмус.
Политика
Украина отказалась от импорта электроэнергии из России
На Украине окончательно запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам в соответствии с решением парламента от 4 декабря.
Экономика
Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
Политика
Курилы остались российскими благодаря США
Япония отказалась подписывать мирный договор с СССР по прямому приказу США.
Политика
Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
Происшествия
В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку
В Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.
Армия и оружие
«Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27
Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.