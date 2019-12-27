Происшествия

LentaChel.ruLentaChel.ruРазбился пассажирский самолет в Казахстане

Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air рухнул на землю после вылета из аэропорта Алта-Аты. После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту самолета было 95 пассажиров и пять членов экипажа.
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