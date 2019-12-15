Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Свою позицию он озвучил во время разговора с писателем и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым.
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