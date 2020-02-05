Общество
РБКВ Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
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Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Политика
Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Общество
США изучают возможность признания экономики Белоруссии рыночной
Минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, об этом заявили в белорусском министерстве экономики.
Футбол
Гол Караева принес ЦСКА победу над «Ориуэлой»
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Общество
В презервативах Роскачество обнаружило цинк и изопропиловый спирт
Оказалось, в ряде изделий обнаружилось превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Хоккей
Данила Губарев завершил карьеру в 28 лет
Сын Евгения Губарева, экс-генерального менеджера «Трактора», Данила Губарев завершил профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.
Экономика
Сельскую ипотеку в Башкирии планируют выдавать под 0,1%
Если регион готов на дополнительную компенсацию за счет собственных ресурсов, ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. Для этого субъект должен разработать долгосрочную программу по выделению средств на «Сельскую ипотеку» и заключить соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Политика
В России рассказали о провале Украины по минским соглашениям
В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.
Игры
Слух: новый «Бэтмен» станет перезапуском Batman: Arkham
Новую Batman: Arkham от авторов «Летописи» из WB Montreal до сих пор не анонсировали, но вокруг проекта продолжают возникать слухи.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Происшествия
При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
Футбол
Кокорин: мое будущее зависит только от меня
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Интернет
Google Chrome начнет блокировать навязчивую видеорекламу
Реклама в виде одного или нескольких роликов длительностью от 31 секунды, которая появляется в начале видео и которую невозможно пропустить в течение первых пяти секунд.
Происшествия
Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
Политика
В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя
Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.