Общество

РБКРБКВ Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
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Как прошла космическая миссия Скворцова, Кук и Пармитано

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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

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Космонавты и астронавты благополучно вернулись на Землю с МКС

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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
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Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

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Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
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США изучают возможность признания экономики Белоруссии рыночной

Минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, об этом заявили в белорусском министерстве экономики.
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Хабиб Нурмагомедов: Не заслуживаю права быть примером для подражания

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Гол Караева принес ЦСКА победу над «Ориуэлой»

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Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК вчера в 02:03
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

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Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

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В презервативах Роскачество обнаружило цинк и изопропиловый спирт

Оказалось, в ряде изделий обнаружилось превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
78.ru 03:11
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Данила Губарев завершил карьеру в 28 лет

Сын Евгения Губарева, экс-генерального менеджера «Трактора», Данила Губарев завершил профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.
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Экономика

Сельскую ипотеку в Башкирии планируют выдавать под 0,1%

Если регион готов на дополнительную компенсацию за счет собственных ресурсов, ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. Для этого субъект должен разработать долгосрочную программу по выделению средств на «Сельскую ипотеку» и заключить соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.
РБК Уфа 03:53
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
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В России рассказали о провале Украины по минским соглашениям

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.
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Слух: новый «Бэтмен» станет перезапуском Batman: Arkham

Новую Batman: Arkham от авторов «Летописи» из WB Montreal до сих пор не анонсировали, но вокруг проекта продолжают возникать слухи.
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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
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Происшествия

При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
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Кокорин: мое будущее зависит только от меня

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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
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Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
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Google Chrome начнет блокировать навязчивую видеорекламу

Реклама в виде одного или нескольких роликов длительностью от 31 секунды, которая появляется в начале видео и которую невозможно пропустить в течение первых пяти секунд.
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Су-24 в последние секунды избежал катастрофы

Lenta.ru 08:43
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Тимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде

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В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
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Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
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Итальянский астронавт Европейского космического агентства. Лётчик-испытатель, полковник ВВС Италии. Шестой астронавт Италии и 532-й астронавт мира. Первый космический полёт совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-09М» в мае-ноябре 2013 года к Международной космической станции.
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